Parlamentas svarstys, ar e-tollingo rinkliavos sistema turėtų įsigalioti vėliau

Dabar numatyta, kad su e-tollingo sistema susijusios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo bei Kelių įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2026 m. pradžios.
Po pateikimo antradienį siūlymui pritarė 88, prieš buvo 1 ir susilaikė 22 parlamentarai.
Vyriausybės siūlymu, valstybinės reikšmės keliams nuo 2026 m. pradžios būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės keliams – 47,3 proc. visų KPPP lėšų.
Nuo 2025 m. KPPP lėšos valstybinės ir vietinės reikšmės keliams paskirstomos tokiomis proporcijomis: 62 proc. – valstybinės reikšmės keliams, 38 proc. – vietinės reikšmės keliams.
ELTA primena, jog e-tollingas yra dalis praėjusioje Seimo sesijoje priimto Kelių fondo projekto. Fondas bus įsteigtas nuo kitų metų sausio 1 d. ir veiks šalia KPPP programos.
Kol nepradėjo veikti e-tollingo sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
Pagal Seimui pateiktą valstybės biudžeto projektą finansavimas keliams kitais metais iš viso sieks 815,5 mln. eurų – iš jų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) – 436,6 mln. eurų, Europos Sąjungos (ES) finansinė parama sieks 200,1 mln. eurų.