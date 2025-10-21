Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRinka

Parlamentas svarstys, ar e-tollingo rinkliavos sistema turėtų įsigalioti vėliau

2025 m. spalio 21 d. 13:20
Seimas svarstys siūlymą atidėti elektroninės kelių rinkliavos sistemos – e-tollingo – įsigaliojimą iki 2027-ųjų.
Daugiau nuotraukų (1)
Dabar numatyta, kad su e-tollingo sistema susijusios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo bei Kelių įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2026 m. pradžios.
Po pateikimo antradienį siūlymui pritarė 88, prieš buvo 1 ir susilaikė 22 parlamentarai.
Vyriausybės siūlymu, valstybinės reikšmės keliams nuo 2026 m. pradžios būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės keliams – 47,3 proc. visų KPPP lėšų.
Nuo 2025 m. KPPP lėšos valstybinės ir vietinės reikšmės keliams paskirstomos tokiomis proporcijomis: 62 proc. – valstybinės reikšmės keliams, 38 proc. – vietinės reikšmės keliams.
ELTA primena, jog e-tollingas yra dalis praėjusioje Seimo sesijoje priimto Kelių fondo projekto. Fondas bus įsteigtas nuo kitų metų sausio 1 d. ir veiks šalia KPPP programos.
Kol nepradėjo veikti e-tollingo sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
Pagal Seimui pateiktą valstybės biudžeto projektą finansavimas keliams kitais metais iš viso sieks 815,5 mln. eurų – iš jų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) – 436,6 mln. eurų, Europos Sąjungos (ES) finansinė parama sieks 200,1 mln. eurų.
rinkliavasistemakeliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.