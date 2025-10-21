Lrytas Premium prenumerata tik
Už daugiau nei 2 mln. eurų bus atnaujinta senoji Panevėžio autobusų stotis

2025 m. spalio 21 d. 08:46
Panevėžyje už 2,3 mln. eurų planuojama atnaujinti senąją autobusų stotį, kurioje įsikurs ir paslaugas teiks dvi savivaldybės įmonės.
Anot vietos savivaldybės, įgyvendinant projektą ketinama atlikti kapitalinį stoties remontą. Keičiant paskirtį iš transporto į administracinę, taip pat bus perplanuotos pastato patalpos, atnaujintas šilumos mazgas, įrengtos naujos inžinerinės sistemos, keleivinis liftas.
Numatoma, kad atnaujintame pastate įsikurs įstaigos Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio keleivinis transportas, kurios gyventojams ir miesto svečiams teiks viešąsias paslaugas – nuo turizmo informacijos apie lankytinus objektus iki viešojo transporto informacijos bei paslaugų.
Projektas bus finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis, jį įgyvendinti ketinama iki 2028 metų sausio pabaigos.
