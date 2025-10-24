Pasižvalgykite į tikrą etaloną: „Milijardo dolerių automobiliu“ pramintas W140 serijos „Mercedes-Benz S350“

Kiek toks „Mercedes-Benz“ kainuoja šiandien ir kaip gali atrodyti po 30 metų eksploatacijos, galima pamatyti neseniai Autogidas.lt portale įkeltame S350 modelio skelbime.
Kuriant W140 serijos S klasės modelį, „Mercedes-Benz“ neslėpė ambicijų sukurti ne tik geriausią prabangų savo klasės sedaną, bet ir vieną geriausių automobilių pasaulyje apskritai. Tam buvo skirtos, tuo metu, milžiniškos, net vieną milijardą siekusios investicijos. Dėl šios priežasties šis modelis buvo pramintas „Milijardo dolerių automobiliu“. Taip pat, dėl masyvaus, sunkaus ir griežtų linijų kėbulo dizaino, netrukus W140 gavo ir „tanko“ pravardę.
Kartu su šiuo modeliu pristatytos ir tokios naujovės, kurios buvo standartinės įrangos dalis, kaip dvigubi stiklai, kurie užtikrina geresnę garso izoliaciją, durų ir bagažinės dangčio pritraukėjai, sistema užtikrinanti geresnį stabilumą slidžiame kelyje. Šiomis savybėmis pasižymi ir Lietuvoje parduodamas W140. Aukštos kokybės medžiagos bei surinkimas sustiprino besąlygiško komforto pojūtį. Galiausiai, tai buvo vienas pirmųjų „perdėtos inžinerijos“ (angl. overengineering) pavyzdžių automobilių pramonėje, kai patvarumas ir ilgaamžiškumas užtikrinami elementais, kurie sukurti tarnauti gerokai ilgiau nei įprasta.
Nepaisant „Mercedes-Benz“ pastangų užtikrinti visapusišką kokybę, šie modeliai ilgainiui pradėjo susidurti su korozijos problemomis.
Tuo metu šio S350, parduodamo Autogidas.lt skelbimų portale, pardavėjas teigia, kad automobilio kėbulas, kaip ir bendra techninė būklė, yra puikaus stovio, o papildomą apsaugą užtikrina antikorozinis padengimas. Taip pat jis pasižymi solidžia ir prabangą pabrėžiančia juoda spalva, o į priekį varomas šešių cilindrų, 3,5 l darbinio tūrio, turbo dyzelinio variklio.
Nors jis nėra itin galingas, tačiau pasižymi patikimumu ir ilgaamžiškumu. Toks W140 gali būti puikus pasirinkimas norintiems išmėginti ką reiškia nesenstanti ir neblėstanti šio modelio prabanga bei kokybė.
Modelis: Mercedes-Benz S350 W140
Gamybos metai: 1995
Variklios darbinis tūris: 3,5 l
Variklio galingumas: 110 kW
Rida: 330,000 km
Varantys ratai: galiniai
Kaina: 6,300 eurų
Automobilio skelbimą galima rasti čia.