Sutvarkyta Kalniečių gatvė kelia galvos skausmą: tapo per siaura?

„Laba diena, ar naujai sutvarkyta Kalniečių g. iš plataus kelio rekonstruota į vienos juostos kelią? Kai aplinkui keturi darželiai. Ar čia savivaldybė planuoja pastatyti ženklą, kad automobiliams stovėti draudžiama?“, – sekmadienį naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi nuotrauka pasidalijęs skaitytojas.
Dėl šios kelio atkarpos naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę.
Kaip portalui nurodė Kauno savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, prieš atnaujinimą Kalniečių gatvės atkarpose vyravo chaotiškas eismas.
„Dabar ne tik atnaujinta asfalto danga, bet ir įrengtos parkavimo vietos, šaligatviai, saugios pėsčiųjų perėjos“, – nedaugžodžiaudamas paaiškino M. Matusevičius.
Jis pažymėjo, jog atnaujinant gatves vadovaujamasi statybos reglamentais, kuriuose nurodomas gatvių plotis.
„Kaune gatvės tvarkomos kompleksiškai. Prioritetas skiriamas saugumui. Tuo pačiu atsižvelgiama ir į eismo įvykių statistiką. Kai kuriose sutvarkytose atkarpose netgi padidinamas leistinas maksimalus greitis“, – komentavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.