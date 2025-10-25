Konferencija
Svarsto lengvinti egzaminų naštą norintiems vairuoti motociklus: nauja tvarka galiotų ne visiems

2025 m. spalio 25 d. 13:24
Jadvyga Bieliavska
Seimui svarstant iniciatyvą palengvinti egzaminų naštą norintiesiems vairuoti motociklus, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas siūlo tokią lengvatą taikyti tik tiems vairuotojams, kurie atsakingai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET).
Jeigu Seimas pritartų jo įregistruotam pasiūlymui, į supaprastintą galimybę įgyti teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones galėtų pretenduoti tie vairuotojai, kurie per paskutinius 12 mėnesių nėra bausti už KET pažeidimus.
„Manau, kad toks reguliavimas, kuriame nenumatytas pakartotinis teorijos egzamino laikymas, gali daryti neigiamą įtaką saugaus eismo laikymuisi keliuose. (...)
Vairuotojai, kurie linkę nesilaikyti KET, kelia grėsmę sau ir kitiems eismo dalyviams. Tokia palengvinimo praktika gali būti vertinama kaip valstybės nuolaidžiavimas taisyklių pažeidėjams. Jei asmuo nesilaiko KET, palengvinimas vairuoti A kategorijos transporto priemones – tik padidina rizikos veiksnių skaičių“, – sako pasiūlymo autorius A. Anušauskas.
Spalio 7 d. Seimas pradėjo svarstyti socialdemokratės Indrės Kižienės iniciatyvą nuo teorijos egzamino atleisti motociklais ir triračiais norinčius važinėti automobilių vairuotojus – siūloma reikalauti išlaikyti tik praktinių įgūdžių patikrinimą.
Jei Seimas pritartų, vairuotojai, kurie jau turi teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones, teisę vairuoti A kategorijos priemones įgytų išlaikę tik praktinį vairavimo egzaminą. Jiems nereikėtų laikyti teorinės egzamino dalies.
Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia automobilių vairuotojams persėsti į motociklą tik po to, kai jie išlaiko egzaminą.
