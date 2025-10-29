Aiškėja, kiek kitąmet gali didėti finansavimas keliams

Tuo pačiu siūloma, kad nuo kitų metų įsigaliojančio Valstybinio kelių fondo finansavimas taip pat nemažėtų, tad priėmus siūlymą, bendras finansavimas keliams kitais metais padidėtų ta pačia 104 mln. eurų suma.
„Siūlymas būtų nuo komiteto suformuluoti poziciją, kad KPPP (finansavimas – ELTA) turi išlikti toks pat – tikrai ne mažesnis nei šiemet“, – komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo buvęs susisiekimo ministras, parlamentaras Eugenijus Sabutis.
„KPPP turi nemažėti ir jos (numatytas – ELTA) finansavimas kitąmet turi būti padidintas 104 mln. eurų. (...) Kelių fondas turėtų likti toks pat“, – sakė komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius.
Ekonomikos komitetas tokiam siūlymui pritarė bendru sutarimu, o vėliau ateinančių metų biudžeto projektui su pasiūlymais taip pat buvo pritarta – už balsavo 7 komiteto nariai, 4 susilaikė.
Vyriausybė anksčiau pritarė, kad valstybinės reikšmės keliams nuo 2026 m. pradžios būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės keliams – 47,3 proc. KPPP lėšų. Toks sprendimas priimtas, kad mažėjant programos finansavimui, nemažėtų suma atitenkanti savivaldybių keliams.
Tiesa, asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovo Šarūno Frolenko teigimu, jei KPPP finansavimas bus padidintas 104 mln. eurų, tada savivaldybėms atitenkanti dalis programos lėšų turėtų būti lygiagrečiai sumažinta.
Nuo 2025 m. KPPP lėšos valstybinės ir vietinės reikšmės keliams paskirstomos tokiomis proporcijomis: 62 proc. – valstybinės reikšmės keliams, 38 proc. – vietinės reikšmės keliams.
Ekonomikos komiteto siūlymus ir visą kitų metų biudžetą toliau svarstys pagrindinis, Biudžeto ir finansų, komitetas (BFK).
ELTA primena, kad pagal Seimo sprendimą kitąmet pradedančio veikti Valstybės kelių fondo finansavimas 2026-aisiais, pagal Vyriausybės biudžeto projektą, sieks 178,8 mln eurų.
Valstybės biudžete numatyta keliams kitais metais skirti iš viso 815,5 mln. eurų – iš jų KPPP sudaro 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama – 200,1 mln. eurų (šiemet skirta 161,2 mln. eurų).
Lyginant su šiemet skirtu finansavimu, kitais metais KPPP skiriama 126,8 mln. eurų mažiau (2025 m. – 563,4 mln. eurų). Tiesa, susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, maždaug 20 mln. eurų KPPP lėšų šiemet sudarė papildomas finansavimas žvyrkelių tvarkymo projektui, tad realus programos finansavimo mažėjimas – maždaug 104 mln. eurų.