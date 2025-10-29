Geros žinios pajūrio gyventojams – tvarkys judraus kelio ruožą Klaipėdos rajone

„Investicijos į kelių infrastruktūrą – tai investicijos į mūsų žmonių saugumą ir gyvenimo kokybę. Tvarkomas kelio ruožas – viena pagrindinių Sendvario seniūnijos kelių arterijų. Tai kelias, kuriuo kasdien naudojasi tūkstančiai gyventojų, todėl šiam projektui skiriame išskirtinį dėmesį – prisidedame ir savivaldybės lėšomis, kad darbai būtų atlikti greičiau, o infrastruktūra atitiktų augančius rajono poreikius“, – pranešime cituojamas Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Kaip skelbia „Via Lietuva“, tvarkomas ruožas prasideda ties Slengių gyvenvietės žiedine sankryža ir tęsiasi iki Radailių gyvenvietės Sodų gatvės. Per visą 6,7 kilometrų ilgio ruožą iš abiejų kelio pusių numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą ir kitas eismo saugą gerinančias priemones.
Ties aukštais šlaitais taip pat bus įrengtos apsauginės pėsčiųjų tvorelės. Saugų eismą turėtų užtikrinti kelio ruože numatytos įrengti iškeltos sankryžos, kurios sumažins transporto priemonių greitį gyvenvietėse ties sankryžomis.
Be to, vykdant remonto darbus bus įrengtos 9 autobusų sustojimo aikštelės, iš jų 6 autobusų stotelės bus su įvažomis, o likusiose 3 stotelėse autobusų sustojimas projektuojamas kelio važiuojamojoje dalyje. Autobusų sustojimo aikštelėse numatyta įrengti suoliukus, šiukšliadėžes, paviljonus, peronus, tai pritaikyti žmonėms su negalia.
8,7 mln. eurų su PVM vertės kapitalinio remonto darbus vykdys UAB „Eurovia Lietuva“. Techninį darbo projektą rengė MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.
Projektas yra įgyvendinamas gavus papildomą finansavimą iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų, prie projekto finansavimo prisideda ir Klaipėdos rajono savivaldybė.
Projektą planuojama įgyvendinti iki kitų metų spalio.