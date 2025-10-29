Lrytas Premium prenumerata tik
Troleibusą vairuojančio baltarusio ir dispečerės konfliktas dėl rusų kalbos toliau kursto aistras: įpykdė ir Vilniaus merą

2025 m. spalio 29 d. 09:45
Lrytas Premium nariams
Bendrauti rusiškai arba lenkiškai. Su tokiu pageidavimu baltarusis troleibuso vairuotojas Andrejus Paukas kreipėsi į Vilniaus viešojo transporto (VVT) dispečerę. Pastarąją vyras filmavo be jos sutikimo ir vėliau vaizdo įrašą patalpino savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Sulaukęs viešos kritikos įrašą ištrynė, tačiau šis išplito kitais kanalais.
baltarusisvairuotojas
