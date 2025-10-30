Konferencija
Kaune siūloma apmokestinti dar daugiau gatvių

2025 m. spalio 30 d. 10:34
Artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje numatoma svarstyti ir balsuoti dėl mokamo automobilių stovėjimo zonų plėtros.
Pagal parengtą tarybos sprendimo projektą siūloma žaliąją parkavimo zoną išplėsti, įtraukiant septynias naujas gatves ir vieną aikštelę, kur iki šiol automobilių stovėjimas buvo nemokamas.
Jei taryba pritars, vietinė rinkliava būtų pradėta rinkti šiose vietose:
• aikštelė ties K. Baršausko g. 59,
• Perkūno alėja,
• Vaižganto g.,
• Margio g.,
• E. Fryko g.,
• Paparčių g.,
• Ąžuolyno g.,
• Joninių g.
Šiose vietose būtų taikoma 0,50 euro rinkliava už valandą, o mokėti reikėtų darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos.
Sprendimo projektas teikiamas tvirtinti artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje, kuris vyks lapkričio 11 dieną.
