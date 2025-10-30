Prie Baltarusijos pasienio – seniai nematyti vaizdai: vilkikų vairuotojai praneša apie kritinę situaciją

Asociacijos žiniomis, keli šimtai Lietuvos vežėjų vilkikų dabar neturi galimybės grįžti į Lietuvą. Dalis jų priversti vykti per Latviją ar Lenkiją, tačiau ir šių šalių pasienio punktuose susidariusios milžiniškos eilės, o dalis vilkikų negali grįžti net ir per šias alternatyvias kryptis.
„Mūsų nariai praneša apie kritinę situaciją – dalis vilkikų įstrigę Baltarusijoje, o kiti priversti ieškoti aplinkinių kelių, kas lemia papildomas sąnaudas ir trikdo tiekimo grandines. Be to, šiuo metu dešimtys transporto priemonių negali išvykti per Latvijos ar Lenkijos pasienio punktus, nes jau buvo įformintos Baltarusijos pusėje, tačiau po sienos uždarymo nebuvo praleistos sugrįžti į Lietuvą. Tokia padėtis kelia rimtų klausimų dėl vairuotojų teisių užtikrinimo“, – pranešime cituojamas „Linava“ generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
Pasak jo, situacija tampa vis labiau komplikuota, todėl būtina kuo skubiau imtis koordinuotų veiksmų.
„Prašome Vyriausybės skubiai sušaukti pasitarimą su transporto sektoriaus atstovais, kad būtų rastas sprendimas dėl vežėjų transporto priemonių grįžimo į Lietuvą ir užtikrintas tolesnis krovinių judėjimas“, – pabrėžė N. Raulinaitis.
Kaip skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio.
Uždarius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žada numatyti galimybę šalyje gyvenantiems baltarusiams grįžti į tėvynę. Tiesa, pasak jo, tokia išimtis galiotų tik asmenims, kurių leidimas gyventi Lietuvoje yra pasibaigęs arba greitai nustos galioti.