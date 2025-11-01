Degalų trūkumas bake „žudo“ jūsų automobilį: štai kas su juo atsitinka

Apie tai praneša naujienų svetainė „Jalopnik“, kuri specializuojasi automobilių temomis. Pažymima, kad degalai ne tik atlieka svarbų vaidmenį degimo procese, bet ir naudojami kai kurių degalų sistemos komponentų aušinimui.
„Pavyzdžiui, degalų siurblys (atsakingas už benzino pumpavimą iš bako į variklį) gali pradėti kaisti, kai bakas beveik tuščias. Kad siurblys veiktų normaliai, būtinas nuolatinis benzino tiekimas. Jei degalų tiekimas pernelyg sumažėja, siurblys pradės pumpuoti orą, o tai gali sukelti didelius pažeidimus“, – aiškina autoriai.
Tačiau situacija gali būti dar blogesnė, jei automobilis senas, o degalų bako dugne per daugelį metų susikaupė šiukšlių. Kai siurblys bandys įsiurbti degalus, dugne susikaupusios nuosėdos gali patekti į sistemą ir ją užkimšti.
Remiantis „Kelly Blue Book“ duomenimis, kuro siurblio keitimas jums kainuos nuo 390 iki 900 dolerių (kalbama apie JAV rinką, – red.).
Kuro nebuvimas taip pat gali sugadinti variklį ir katalizinį neutralizatorių. Straipsnyje teigiama, kad šiuolaikiniai varikliai gali tiksliai reguliuoti tokius parametrus kaip konkretus degalų ir oro santykis. Todėl, kai baigiasi benzinas, į cilindrus patenka nepakankamas degalų kiekis, o tai sutrikdo mišinio santykį.
Uždegimo praleidimai taip pat gali būti priežastis, dėl kurios degalai patenka į katalizinį neutralizatorių. Tai išmetimo sistemos komponentas, kuris paverčia toksines medžiagas mažiau kenksmingomis, prieš joms patenkant į automobilio išmetimo vamzdį.
„Jei į katalizinį neutralizatorių patenka per daug nesudegusio kuro, tai gali sukelti detalės perkaitimą, o tai gali sukelti didelius pažeidimus ir brangius remontus“, – teigiama „Jalopnik“.