Vilniaus viešasis transportas gyventojams grąžino daugiau nei šimtą tūkstančių eurų

2025 m. lapkričio 1 d. 14:18
Marta Kraujelytė
Kompensacijoms už nepanaudotus iki liepą įsigaliojusio pabrangimo įsigytus Vilniaus viešojo transporto (VVT) bilietus gyventojams grąžinta beveik 163,5 tūkst. eurų, teigia Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU Klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė.
„Nuo rugsėjo 1 d. iki dabar klientams jau grąžinta 163 423 eurų ir 20 centų“, – Eltai teigė V.Bingelė.
„Iš viso esame gavę apie 16,5 tūkst. užklausų dėl pinigų grąžinimo“, – nurodė ji.
ELTA primena, kad rugsėjo 30 d. buvo paskutinė diena aktyvuoti pigesnius Vilniaus viešojo transporto bilietus, įsigytus iki Vilniaus miesto tarybos sprendimu liepą įsigaliojusio pabrangimo.
Anot JUDU, iki rugsėjo pabaigos aktyvuoti pigesni bilietai galioja visą juose nurodytą laikotarpį, t. y., metiniai bilietai galioja metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.
Taip pat už laiku neaktyvuotus bilietus iki metų pabaigos galima susigrąžinti pinigus. Tam reikia užpildyti specialią užklausos formą JUDU interneto svetainėje.
Vilniaus viešasis transportas (VVT)bilietai

