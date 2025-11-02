Seimo Ekonomikos komitete – diskusijos dėl svarstyklių keliuose

Klausimą, kodėl Lietuvos pagrindiniuose keliuose nėra daugiau svarstyklių, nustatančių kada sunkiasvoriai automobiliai viršija leistiną kelio apkrovą, iškėlė Ekonomikos komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius.
„Mes kalbame apie e-tollingą, apie apmokestinamų kelių tinklo plėtimą, o kitos Europos šalys tuo metu įsivedė svarstykles, kurios automatiškai sveria (automobilius – ELTA) ir siunčia baudas. Pažiūrėkime, kokius pinigus valstybės narės iš to renka. Tai yra pavyzdys, kiek tereikia investicijų, kad valstybė gautų greitą grąžą. Ministre, tai saldainis jūsų rankose“, – Ekonomikos komiteto posėdyje kalbėjo „aušrietis“ S.Bucevičius.
Susisiekimo ministras J.Taminskas tuo metu teigė, kad svarstyklės keliuose – itin gera kontrolės priemonė, kuri turėtų būti efektyviau naudojama. Anot jo, ji bus pritaikyta tęsiant „Via Baltica“ automagistralę nuo Kauno iki Latvijos sienos.
„Tai labai geras klausimas. Man dar pradėjus dirbti susisiekimo viceministru kilo toks pat klausimas. Mes ties Klaipėda automagistralėje turime svarstykles, tačiau kitur tokių priemonių neturime. Negaliu atsakyti į klausimą, kodėl tai nebuvo daroma projektuojant „Via Balticą“ nuo Lenkijos pusės. Tą projektą ne aš pradėjau – jis ilgametis ir yra padaryta taip, kaip padaryta“, – posėdyje sakė J. Taminskas.
„Tiesa, toliau tęsiant „Via Baltica“ projektą nuo Kauno iki Latvijos, turės būti numatytos svarstyklės, nes tai yra priemonė, kuri yra labai efektyvi“, – teigė Vyriausybės narys.
„Via Lietuva“ žada 10 svarstyklių pirkimus
Valstybinių kelių operatorės vadovas Martynas Gedaminskas posėdyje patikino, kad „Via Lietuva“ aktyviai planuoja pagrindiniuose šalies keliuose įrengti nuotolines svarstykles, o kitais metais jau pradėti ir jų pirkimus, kurių turėtų būti 10.
„Kalbant apie nuotolines, automatines svarstykles, mes esame atlikę studiją ir kitais metais yra suplanuotas pirmo etapo įgyvendinimas – virš 10 vietų pagrindiniuose keliuose, kur didžiausias sunkiasvorių automobilių eismas, planuojama šį pirkimą vykdyti“, – tikino M. Gedaminskas.
„Remsimės gerąja užsienio praktika ir turėsime nuotolines svarstykles, kuriomis galėsime užkardyti ir prevenciškai kontroliuoti sunkiasvorius automobilius, kad jie nevažinėtų keliais kol yra perkrauti“, – teigė „Via Lietuva“ vadovas.
ELTA primena, kad nuo liepos 1 d. Lietuvoje padaugėjo mokamų kelių – į kelių naudotojo mokesčiu (vinjete) apmokestinamų valstybinės reikšmės kelių tinklą papildomai įtrauktas 21 krašto kelių ruožas. Priimant sprendimą tikėtasi, kad jis padės kurti tvarų kelių infrastruktūros finansavimą, labiau subalansuoti krovininio transporto eismo srautus ir užtikrinti sąžiningą transporto įmonių konkurenciją.