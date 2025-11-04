Elektromobiliai Lietuvoje: auganti rinka ir didėjanti elektrinio transporto įvairovė

Tuo tarpu Europos Sąjungoje (ES) iki 2025 m. liepos mėn. elektra varomi automobiliai, Eurostat duomeninmis, sudarė 15,6 proc. ES rinkos dalies. Čia fiksuojant iš išorės įkraunamų „plug-in“ tipo automobilių registracijų smukimą, Lietuvoje jų paklausa, kaip tik auga. Liepos 1 d. jie sudarė 46 proc. visų elektromobilių, palyginti su 43 proc. sausio pradžioje. Šiuo metu šalyje yra 18 963 grynieji ir 16 132 „plug-in“ elektromobiliai.
Pastarąjį pusmetį – spartus augimas
2025 m. iki rugsėjo Lietuvoje pirmą kartą registruota 27 502 nauji automobiliai, iš jų 1 643 buvo varomi elektra. „Regitra“ fiksuoja augančią antrinę elektromobilių rinką. Bendras naudotų automobilių registracijų skaičius yra 106 290, iš jų elektriniai – 3 001.
Populiariausias išlieka dyzeliu varomas transportas. Iš viso šalyje registruota 1,15 mln. dyzelinių, 406 tūkst. benzininių, 104,6 tūkst. benzinas/elektra hibridinių ir 20 119 elektromobilių.
Kaip praneša Europos automobilių gamintojų asociacija, iki 2025 m. liepos mėn. bendra benzininių ir dyzelinių automobilių rinkos dalis sumažėjo iki 37,7 proc., palyginti su 47,9 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. Dyzelinių automobilių registracijos susitraukė iki 26,4 proc., o benzininių – 20,1 proc.
Didžiausias benzinu varomų automobilių nuosmukis užfiksuotas Prancūzijoje, kur registracija smuktelėjo 33,6 proc., taip pat Vokietijoje – 25,9 proc., Italijoje 17,8 proc. ir Ispanijoje – 12,6 proc.
Įsitvirtina Kinijos gamintojai
Lietuvoje per pirmuosius šešis šių metų mėnesius pastebimas Kinijos gamintojų elektromobilių proveržis – jų užregistruota net 63 proc. daugiau. Tarp populiariausių gamintojų – DFSK, MG, BYD ir LYNK&CO.
Rinkos lyderiais vis dėl to išlieka Volkswagen (3 949 vnt.) ir Tesla (3 495 vnt.). Augimą rodo BMW (2 658 vnt.) ir Volvo (2 312 vnt.), išstūmę iki tol populiaresnius buvusius Nissan. Įdomu ir tai, kad Tesla Lietuvoje per pusmetį fiksavo 15 proc. augimą.
Auga ir kitų elektrinių transporto priemonių skaičius
Kitų elektra varomų transporto priemonių augimas išties įspūdingas. Elektrinių autobusų skaičius per trejus metus išaugo 56 proc., krovininių transporto priemonių – 230 proc., o elektrinių mopedų ir keturračių – 119 proc. Tai rodo, kad elektrinis transportas Lietuvoje tampa vis įvairiapusiškesnis.
Kas vairuoja elektromobilius?
„Regitros“ duomenimis, elektromobiliai itin populiarūs tarp juridinių asmenų – jie valdo apie 40 proc., t. y. beveik 14 tūkst. transporto priemonių.
Fiziniai asmenys turi daugiau nei 21 tūkst. automobilių. Skirstant vairuotojus į amžiaus grupes matyti, kad daugiausia elektromobilių turi 36–45 metų asmenys. Vilniaus, Palangos ir Neringos savivaldybės yra populiariausios, čia elektromobiliai sudaro daugiau nei 3 proc. viso autoparko.