Skandalą sukėlęs baltarusis troleibuso vairuotojas sulaukė verdikto: sako, kad jį atleido iš darbo

A.Paukas paviešino VVT įsakymą
Lapkričio 3 d. A.Paukas paviešino VVT įsakymą, kad jis yra atleidžiamas pagal Darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Atleidimo pagrindas buvo transporto skyriaus vadovo pranešimas, kuriame teigiama, kad darbuotojas šiurkščiai pažeidė darbo pareigas, skelbia LRT.
Įsakyme taip pat informuojama, kad A.Paukas būtų atleidžiamas nuo 2025 m. lapkričio 3 d., o apskaitos skyriui nurodoma išmokėti jam visą atlyginimą ir kompensaciją už 4,91 nepanaudotų atostogų dienos. Naujienų portalas Lrytas bandė susisiekti su pačiu A.Pauku dėl platesnio jo komentaro, tačiau kol kas jo atsakymo gauti nepavyko. Jį gavus, tikimės straipsnį papildyti.
Tuo metu VVT atstovė Gintarė Žalytė-Štarienė sako negalinti teikti ir viešinti informacijos, susijusios su konkrečių darbuotojų darbo santykiais ar vidaus dokumentais. Anot jos, tokia informacija laikoma asmens duomenimis ir konfidencialia pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei Darbo kodekso nuostatas.
„Viešojoje erdvėje pasirodantys dokumentai ar kita informacija, jei juos pats asmuo nusprendžia paviešinti, yra jo asmeninis sprendimas, už kurį Bendrovė neatsako ir viešai nekomentuoja, kad nebūtų pažeisti teisės aktų reikalavimai ir trečiųjų asmenų teisės“, – teigia G.Žalytė-Štarienė.
Vilniaus meras V.Benkunskas: tai problemos neišsprendžia
Į žinią, kad A.Paukas buvo atleistas sureagavo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Jis savo feisbuko paskyroje rašo, kad nepagarbos mūsų valstybinei kalbai ir žmonėms – netoleruoja.
„Vilniaus viešojo transporto įmonėje nuskambėjęs vairuotojo elgesys primygtinai nekalbėti su dispečere lietuvių kalba ir patalpinti pokalbį socialiniuose tinkluose, man nepriimtinas. Problema šiuo veiksmu nebus išspręsta. Todėl valstybė, verslas ir savivaldybės turi ieškoti bendrų sprendimų siekiant sukurti aiškią imigrantų integracijos sistemą“, – rašo meras.
V.Benkunskas žada, kad Vilnius, kaip institucija ir darbdavys, pradės nuo savęs. „Todėl savo valdomų įmonių ir bendrovių darbuotojams atvykusiems dirbti iš užsienio valstybių ieškosime sprendimų kaip padėti jiems išmokti lietuvių kalbą ir integruotis“, – tikina Vilniaus politikas.
Per penkerius metus taip ir neišmoko lietuviškai
Primename, kad penkerius metus Lietuvoje gyvenantis baltarusių aktyvistas A.Paukas dirbo troleibuso vairuotoju. Per visą šį laiką jis sakė neišmokęs lietuvių kalbos, mokėjo tik kelias frazes, reikalingas nusipirkti kavai ir pan.
A.Paukas spalio pradžioje feisbuke įkėlė įrašą, kuriame jis su VVT dispečere bendrauja rusiškai, o ši jam aiškina, kad teks kalbėtis lietuvių kalba. Pastarasis neatlyžo ir siūlė kalbėtis ta kalba, kurią jis supranta – rusų, lenkų.
VVT dėl A.Pauko veiksmų nurodė įmonėje pradėjusi vidinį tyrimą.
