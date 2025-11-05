Europos Komisija pateikė neįprastą siūlymą – nusitaikė į geležinkelius

„Kelionių tarp sostinių visoje Europoje trukmės sutrumpinimas yra apčiuopiamas ir pragmatiškas mūsų ryžto padaryti Europą vieningesnę ir veiksmingesnę rezultatas“, – sakė EK viceprezidentas Raffaele Fitto.
Plano tikslas – sujungti didžiuosius miestus 200 km/h ar didesniu greičiu važiuojančiais traukiniais.
Keleiviai galės nuvykti iš Berlyno į Kopenhagą per keturias valandas, o ne per septynias, kaip dabar. Kelionės laikas iš Sofijos į Atėnus sutrumpės nuo 13 valandų ir 40 minučių iki šešių valandų, o kelionė tarp Vienos ir Berlyno truks puspenktos valandos, o ne 8 valandas ir 10 minučių, kaip dabar.
Siekdama tai įgyvendinti, EK nori, kad valstybės narės koordinuotų tvarkaraščius tarpvalstybiniu mastu, parengtų finansavimo strategijas, pagerintų investavimo sąlygas ir sukurtų tarpvalstybinę bilietų pardavimo ir užsakymo sistemą.
EK pabrėžė, kad geležinkelių transportui šiuo metu tenka 0,3 proc. transporto sektoriaus išmetamų teršalų, kelių transportui – 73,2 proc. o civilinei aviacijai – 11,8 procento.
geležinkeliaiEismaskeleiviai
