Premjerė: kreipsimės į Baltarusiją dėl joje likusių lietuviškų vilkikų grįžimo atgal namo

„Šiandien yra nuspręsta, kad bus kreiptasi į Baltarusiją, susitariant, kad lietuviški vilkikai galėtų grįžti atgal namo“, – trečiadienį žurnalistams sakė I.Ruginienė.
„Tas procesas dabar jau vyksta, susitarimas vyksta. Tai žiūrėsime, kokie bus rezultatai ir dėsime visas pastangas, kad lietuvių vilkikai sugrįžtų namo. Tačiau sienos išliks uždarytos“, – pridūrė premjerė.
V. Kondratovičius: tikėtina, kad tai sabotažas iš Baltarusijos pusės
Vidaus reikalų ministras ir laikinasis krašto apsaugos ministras Vladislavas Kondratovičius savo ruožtu neatmeta, kad Baltarusija galimai vykdo krovininio transporto vairuotojų sabotažą ir teigia, jog šiuo metu laukia tikslios informacijos apie šalies agresorės teritorijoje užstrigusių automobilių skaičių.
„Galvojame, kaip padidinti pralaidumą. Atsiranda ribojimai iš Baltarusijos pusės, kurie neleidžia tiems automobiliams judėti per Baltarusijos teritoriją, tad mes tikrai kalbėsime su vežėjais ir ieškosime, kaip tai būtų įmanoma padaryti. Tikėtina, kad iš Baltarusijos pusės gali būti koks nors sabotažas šiuo atveju“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė V.Kondratovičius.
„Skirtingi vertinimai yra tam tikrų dalykų. Transporto priemonių priekabų ir puspriekabių yra tam tikras kiekis, kuris yra išbarstytas po visą Baltarusiją. (...) Turime sulaukti tikslios informacijos iš vežėjų“, – teigė jis.
Pasak šiuo metu dviem ministerijoms vadovaujančio politiko, jis palaiko aktyvų ryšį su Lietuvos nacionaline vežėjų automobiliais asociacija (LINAVA). Jis teigia, jog jei problemos nepavyks išspręsti artimiausiu metu, Baltarusijoje užstrigusių vilkikų klausimas galėtų būti įtrauktas į kitos ar dar kitos savaitės Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.
„Dabar nuolat bendrauju su LINAVA. Susirašinėjau su asociacijos viceprezidentu ir aptarėme, kokios grėsmės yra pačioje Baltarusijoje, kad žinotume, kaip su jomis tvarkytis ir spręsti situaciją. Artimiausiu metu pateiksime tam tikrus sprendimus, o jei reikės Vyriausybės sprendimo tam – klausimas bus įtrauktas į Vyriausybės posėdį“, – tikino V.Kondratovičius.
„Apie režimo sušvelninimą tikrai nekalbame – kalbame tik apie papildomų galimybių grįžti sudarymą tiems asmenims, kurie turi teisę atvažiuoti į Lietuvą“, – pridūrė Ministrų kabineto narys.
Kaip skelbta anksčiau, anot LINAVA, į Lietuvą negali įvažiuoti 2 tūkst. vilkikų ir 3 tūkst. puspriekabių, kuriuos vairuoja asmenys, turintys teisę grįžti į šalį.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
