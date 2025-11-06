Degalinių tinklui „Emsi“ – riebi bauda: teks susimokėti daugiau nei 1 mln. eurų

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad „Emsi“ praėjusiais metais nuomos ir įsigijimo sandoriais savo degalinių tinklą papildė keturiomis degalinėmis. Vieną koncentraciją „Emsi“ įgyvendino 2024 m. kovą, kai išsinuomojo dvi degalines Kaune (T. Masiulio g. ir Vandžiogalos pl.) iš susijusios bendrovės „Antira“, kuri minėtas degalines prieš 4 dienas buvo įsigijusi iš bendrovės „Tubus“. Taip „Emsi“ netiesiogiai per „Antirą“ perėmė šių dviejų degalinių kontrolę.
Kitą koncentraciją „Emsi“ įgyvendino 2024 m. balandį įsigijusi iš bendrovės „Takuras“ degalinę Kirtimų g. Vilniuje, o po mėnesio – dar vieną degalinę Maišiagaloje, Vilniaus rajone.
Apie šiuos degalinių nuomos ir įsigijimo sandorius buvo privaloma iš anksto pranešti ir gauti Konkurencijos tarybos leidimus. Pagal institucijos ir teismų praktiką, degalinė yra laikoma ekonominę naudą generuojančiu savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, t. y. specifinės paskirties turto dalimi, kuriai galima priskirti atitinkamą apyvartą rinkoje.
Tokios turto dalies kontrolės įgijimas – sudarius tiek ilgalaikės nuomos sutartis, tiek pirkimo–pardavimo sutartis – kvalifikuojamas kaip koncentracija Konkurencijos įstatymo prasme.
Kiekvienos iš sandorių šalių – „Emsi“ ir jos perimtų degalinių – pajamos Lietuvoje viršijo 2 mln. Eur, o jų bendrosios pajamos buvo didesnės nei 20 mln. Eur, taigi, peržengė Konkurencijos įstatyme numatytas sandorio dalyvių pajamų ribas, kai įsigyjančiam ūkio subjektui kyla pareiga iš anksto kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimą. Apie šią pareigą Konkurencijos taryba, dar prieš pradėdama tyrimą, informavo „Emsi“, tačiau bendrovė institucijos išaiškinimus ignoravo.
Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė teigė, kad koncentracijų priežiūra yra svarbi procedūra, siekiant apsaugoti veiksmingą konkurenciją rinkoje.
„Nagrinėdami būsimus sandorius, mūsų institucijos ekspertai įvertina galimas koncentracijos pasekmes rinkai, ar nėra grėsmės, kad tam tikras sandoris gali reikšmingai sumažinti konkurenciją. Tokios neigiamos pasekmės galėtų kilti įsigijus net ir vieną degalinę, nes degalinės paprastai konkuruoja palyginti nedidelėse teritorijose“, – sakė J.Ivanauskienė ir paragino verslą, kilus abejonių, ar konkrečiam sandoriui reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas, pasikonsultuoti su institucijos ekspertais.
Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba pripažino, kad bendrovė „Emsi“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai nepranešusi institucijai ir negavusi jos leidimų įgyvendino dvi koncentracijas. Bendrovei už du pažeidimus skirtos 545 160 ir 477 010 Eur baudos bei įpareigojimas per artimiausius 3 mėnesius nutraukti pažeidimą, t. y. arba pateikus institucijai pranešimus apie koncentracijas gauti leidimus, arba atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimų pasekmes.
Už koncentracijos įgyvendinimą be leidimo Konkurencijos įstatyme yra numatytos atgrasančios baudos, siekiančios iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų. Kiekviena iš „Emsi“ skirtų finansinių sankcijų nesiekia 0,3 proc. visų „Emsi“ įmonių grupės bendrųjų metinių pasaulinių pajamų 2024 m.
Konkurencijos taryba taip pat nusprendė nutraukti pažeidimo procedūrą bendrovės „Antira“ atžvilgiu.
Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.
