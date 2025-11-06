Premjerės patarėjas: Šalčininkų pasienio punktas vilkikams gali būti atvertas dar šią savaitę

Kaip skelbta, prie laikinai uždaryto Šalčininkų pasienio posto Baltarusijos pusėje laukia apie 500 transporto priemonių, iš viso Baltarusijoje yra apie 5 tūkst. Lietuvoje registruotų vilkikų ir puspriekabių.
„Toks sanitarinis koridorius, sakykim, bandomas kurti, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos registracijos vilkikai galėtų grįžti į Lietuvą, nes, kaip žinia, baltarusiai padarė tokią tvarką, kad galėtų vilkikai grįžti tik per tą pasienio punktą, per kurį įvažiavo“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Ignas Dobrovolskas.
„Dėl to (…) pasiektas susitarimas, kad tai bus stengiamasi padaryti kaip tik įmanoma greičiau. Tikimės, kad šią savaitę, nes norisi, kad savi vilkikai kuo greičiau grįžtų namo“, – teigė jis.
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
