Vietoj „Corvette“ – 26 000 dol. nuostolis ir blokavimas „Facebook“: JAV automobilių mėgėjas buvo apgautas

Daugelis svajoja turėti klasikinį automobilį, o Jim Meidens iš Rytų Tenesio (JAV) jau turi du „Corvette“. Jo negalima vadinti nepatyrusiu pirkėju, tačiau sukčiai sugebėjo apgauti automobilių mėgėją. Jo istorija buvo pasidalinta internetiniame leidinyje „Carscoops“.
Meidensas „Facebook“ rado pardavėjo skelbimą. Pardavėjas paskelbė klasikinio 1963 m. „Corvette“ nuotrauką ir nurodė telefono numerį, kuriuo galėjo susisiekti potencialūs pirkėjai. Jis tvirtino, kad automobiliu domisi keli automobilių mėgėjai.
„Jis sakė, kad automobilis yra puikios būklės. Aš paklausiau jo, ar jis važinėjo juo. Jis atsakė: „Taip, važinėjau, ir jis važiavo puikiai“, – prisiminė Meidensas.
Vyrai susitarė dėl 26 750 dolerių kainos – 26 tūkstančių už automobilį ir dar 750 dolerių už pristatymą.
Amerikietis pervedė pinigus, nors, kaip pažymi žiniasklaida, kaina jam turėjo būti „įspėjamasis signalas“.
26 tūkstančiai už 1963 metų „Corvette“ – tai dvigubai mažiau nei jo tikroji rinkos vertė. Greičiausiai nusikaltėliai ir tikėjosi tuo, kad pritrauks patiklius automobilių mėgėjus ir iš jų išvilios pinigus. Norint įtikinti pirkėjus, kad automobilis yra tikras, pakako gauti suklastotus dokumentus.
Meidens jau turi du „Corvette“, todėl turi pakankamai patirties perkant automobilius. Tačiau pervedęs pinigus, jis liko be nieko.
„Jis man paskambino, kaip prisimenu, ir pasakė, kad gavo pervedimą ir kad automobilis bus pakrautas savaitgalį ir atvyks čia pirmadienį. Automobilis taip ir nepasirodė“, – pasakojo amerikietis.
Kai situacija tapo įtartina, jis bandė susisiekti su pardavėju. Tada vyras sužinojo, kad buvo užblokuotas.
„Aš buvau apgautas. 26 750 doleriai. Viskas dingo. Kai mane užblokavo, supratau, kad viskas baigta“, – prisipažino jis.
Leidinyje pažymėta, kad apsisaugoti nuo tokio sukčiavimo yra palyginti paprasta. Automobilių mėgėjams patariama:
reikalauti asmeniškai apžiūrėti automobilį;
nepervesti pinigų, jei nėra aišku, kad automobilis yra tikras;
atlikti papildomą „tyrimą“, net jei nėra abejonių, nes automobilis, pavyzdžiui, gali būti pavogtas.
„Visada patikrinkite prieš mokėdami. Greitas apžiūrėjimas savo akimis arba profesionalus patikrinimas prieš pirkimą gali tapti lemiamais veiksniais, kurie nulems, ar važinėsite savo svajonių automobiliu, ar matysite, kaip tūkstančiai dolerių išgaruoja“, – apibendrino straipsnyje.
