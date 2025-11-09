Ekspertas patarė, ką būtina žinoti parduodant naudotą automobilį ir kaip už jį gauti gerokai daugiau pinigų

Kad padėtų vairuotojams parduoti savo automobilį už kuo didesnę kainą, Craigas Grantas, vadovaujantis „YouTube“ kanalui „Scottish Car Clan“, rekomendavo visiems pardavėjams daryti aukštos kokybės nuotraukas, rašo „Daily Express“.
„Jums nereikia genialaus fotografo ar neįtikėtinai brangaus fotoaparato.
Dauguma iš mūsų turi telefoną, kuris puikiai gali padaryti gana geras nuotraukas.
Dabar, priešingai nei aš, įsitikinkite, kad jūsų automobilis yra gražus ir švarus, o fonas – gražus, paprastas, švarus.
Tai labai svarbu.
Nepateikite jo kokiame nors nešvariai atrodančiame dvare.
Sutvarkykite savo automobilį, pastatykite jį gražioje vietoje ir nufotografuokite“, – patarė jis.
Jis sakė, kad potencialus pirkėjas pirmąjį įspūdį apie automobilį dažnai susidaro žiūrėdamas į nuotraukas, todėl vairuotojai turėtų skirti daug laiko ir pastangų, kad užtikrintų tinkamą savo automobilio „reprezentaciją“.
Jie turi pradėti nuo to, kad įsitikintų, jog transporto priemonė yra tinkamai nuplauta tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
Vairuotojai taip pat turėtų pasirinkti gerą vietą nuotraukoms ir skirti laiko fotografuoti iš visų kampų.
Grantas paragino pardavėjus atvirai pranešti apie visus galimus transporto priemonės pažeidimus, pavyzdžiui, įlenkimus ir įbrėžimus.
Jis pabrėžė, kad geriausia būti sąžiningiems. Jis paaiškino:
Kitas patarimas: „Jei ant transporto priemonės yra įbrėžimas, ar nedidelis pažeidimas, nufotografuokite jį.
Daugelis pardavėjų mano, kad tai atbaidys žmones nuo pardavimo, tačiau, tiesą sakant, devyni iš dešimties pirkėjų įvertins sąžiningumą, nes iš anksto pamatys apgadinimus.“
Tinklaraštininkas rekomenduoja vairuotojams skirti šiek tiek laiko kokybiškam aprašymui, kuris būtų sąžiningas, bet pirmiausia pirmenybę teiktų geriesiems automobilio aspektams.
„Kiekvienas turės savo būdą, kaip tai padaryti, bet man jis veikia taip. Iš karto nurodykite, kodėl jis parduodamas – tai neturi būti sudėtinga.
Tada iš karto pereikite prie svarbiausių dalykų. Čia apžvelgiame ridą, automobilio istoriją ir jo privalumus“, – pridūrė jis.
Šaltinis: unian.net