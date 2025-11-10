Iš Minsko – naujas pareiškimas: dėl „saugumo“ įstrigusius vilkikus nori perkelti į specialias aikšteles

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija praneša, kad dėl Lietuvos sprendimo uždaryti Baltarusijos ir Lietuvos kontrolės punktus, jų pusėje susikaupė daugiau nei 1100 vilkikų.
Ministerija nurodo, kad siekdama užtikrinti šių transporto priemonių, daugiausia esančių Kamenyj Log ir Benekainių kontrolės punktų prieigose, saugumą ir apsaugą, nusprendė jas perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles Katlovkos kontrolės punkto apylinkėse.
Naujienų portalo Nashaniva.com teigimu, vairuotojams suteikiama galimybė išvykti iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą, paliekant vilkikus minėtose stovėjimo aikštelėse Katlovkoje. Ši aikštekė yra kitoje pusėje lietuviškojo Lavoriškių pasienio punkto.
Minskas teigia, kad jie yra pasirengę suteikti reikiamą pagalbą tiems vairuotojams, kurie dėl vskirtingų priežasčių negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
„Pabrėžiame, kad visos papildomos išlaidos krovinių vežėjams, siuntėjams ir gavėjams Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos šalyse ir už jų ribų kyla išimtinai dėl neapgalvotų, savanoriškų ir politizuotų Lietuvos valdžios veiksmų“, – savo poziciją dėsto Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusijavilkikaivairuotojai
Rodyti daugiau žymių