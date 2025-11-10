Izraelio „Egged Group“ perka 51 proc. TOKS keleivių vežėjo akcijų

„Egged“ skelbia tokiu būdu stiprinanti savo kaip vienos didžiausių ir pažangiausių viešojo transporto operatorių Europoje pozicijas. Izraelio bendrovė taip pat valdo Nyderlandų bendrovę EBS ir Lenkijos įmonę „Mobilis“. Metinės „Egged“ veiklos pajamos Europoje šiuo metu siekia 1,3 mlrd. šekelių (beveik 350 mln. eurų).
„Investicija Lietuvoje atspindi mūsų strategiją sukurti vieną pažangiausių ir stipriausių viešojo transporto operatorių Europoje. Šis žingsnis sustiprina mūsų pozicijas ir demonstruoja grupės finansinius, valdymo ir veiklos pajėgumus“, – pažymėjo „Egged Group“ valdybos pirmininkas Amiras Levi.
Giladas Riklinas, „Egged Group“ generalinis direktorius priduria, kad Lietuva ir Baltijos šalys tapo natūraliu plėtros taikiniu dėl pažangios infrastruktūros, palankaus teisinio reguliavimo ir spartaus perėjimo prie elektrinio transporto – šioje srityje „Egged“ siekia pirmaujančia Europos žaidėja.
„Didžiuojuosi šiuo sandoriu ne tik dėl jo svarbos TOKS veiklai – manau, kad „Egged“ sprendimas yra labai reikšmingas visam regionui žingsnis, rodantis tikėjimą Lietuvos ir Baltijos šalių perspektyvomis. Turėdami tokį patyrusį ir patikimą partnerį mes kur kas užtikrinčiau judėsime pirmyn, įgyvendindami savo viziją – paversti TOKS didžiausia viešojo transporto bendrove Baltijos šalyse ir nuosekliai plėstis į Šiaurės šalių regioną“, – sakė TOKS vadovas Valentinas Belousovas.
TOKS šiuo metu aktyviai plečia savo veiklą teikiant viešojo transporto paslaugas Lietuvos miestuose, bendrovė neseniai įsigijo 42 tūkst. kvadratinių metrų ploto transporto bazę Vilniuje, kurioje kuriamas didžiausias regione elektrinių autobusų aptarnavimo centras.
Izraelio investicijų fondo „Keystone Infrastructure Investment Fund“ valdoma „Egged Group“ yra didžiausia Izraelio viešojo transporto bendrovė, valdanti 4300 autobusų ir per metus pervežanti 320 mln. keleivių. Grupės įmonėse dirba daugiau nei 11 tūkst. žmonių, grupės pajamos per metus siekia 5,6 mlrd. šekelių ( beveik 1,5 mlrd. eurų). „Egged Group“ valdančios „Keystone Infrastructure Investment Fund“ akcijomis prekiaujama Tel Avivo biržoje TASE (akcijos simbolis: KSTN).