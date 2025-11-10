Lietuva griežtina toną: skelbia, ko žada imtis, kad susigrąžintų įstrigusius vilkikus namo

„Buvo priimtas sprendimas, kad mes pakartotinai kreipsimės į Baltarusijos institucijos aukštesniu lygiu – vyriausiojo sienos įgaliotinio lygiu, kad būtų atidaryti du pasienio kontrolės postai evakuacijos koridoriui į abi puses – tai būtų ir Medininkai, ir Šalčininkai“, – žurnalistams po susitikimo su vežėjų ir institucijų atstovais sakė V. Vitkauskas.
Kreipimąsi į Baltarusijos institucijas Lietuva ketina išssiųsti pirmadienį, atsakymo tikisi artimiausiomis dienomis.
„Lauksime labai nekantriai to rezultato, kurį pavyks pasiekti. (…) Ir kitos diplomatinės priemonės kalbantis su Lukašenkos režimu tiek mūsų vardu, tiek mūsų strateginių partnerių vardu, taip pat gali duoti tam tikrų rezultatų“, – pridūrė NKVC vadovas.
Pasak jo, numatytos diplomatinės priemonės turėtų duoti rezultatą, klausimas esą tik kada.
„Mes norėtume, kad jos suveiktų kuo greičiau, nenorėtume laukti net viso laiko, viso lapkričio, (…) bet viskas priklausys nuo Baltarusijos pusės, kaip ji sureaguos ir kokie žingsniai jų bus. (…) Režimas gali (imtis priemonių – ELTA), bet ne visą laiką nori“, – teigė V.Vitkauskas.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau sakė, kad pasienyje gali būti įstrigę daugiau nei tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų, tuo metu vežėjų asociacija „Linava“ skelbė apie maždaug 5 tūkst. įstrigusių vilkikų.
V.Vitkauskas teigė, kad NKVC yra užregistravęs apie 500 tokių transporto priemonių, duomenys yra gauti iš 57 transporto įmonių.
„Reikia labai aiškiai susitikrinti, kiek ten yra transporto priemonių, nes įtakos ir mūsų sprendimus ir dėl vairuotojų galimo įvažiavimo į Baltarusijos teritoriją, kad tas transporto priemones būtų galima susigrąžinti“, – sakė jis.
NKVC vadovas taip pat apgailestavo, kad Baltarusija situaciją pasienyje pakėlė „į aukštesnės eskalacijos lygį“.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau šalis šeštadienį pareiškė nesutinkanti, pirmadienį pranešta, kad Baltarusija vežėjų nepraleidžia ir per Medininkų pasienio postą.
Nors vežėjai kritikavo, kad Lietuvos Vyriausybės sprendimas buvo skubotas, verslas nebuvo įspėtas ir jam nesuteikta laiko pasiruošti, V. Vitkauskas pabrėžė, kad šioje situacijoje svarbiausias buvo greitis.
„Be abejo, tos konsultacijos, kuo yra ankstesnės, tuo yra geriau, bet šioje vietoje nepamirškime – mus labai sąlygojo greitis, nes mes labai greitai turėjome priimti sprendimus, kuriuos priėmėme, kad tai būtų veiksminga“, – sakė NKVC vadovas.
„Tų įspėjimų, prisiminkime, dėl sienos uždarymo buvo keletas, jie nesuveikė, užtai buvo reikalingas tas sprendimas, kuris yra ilgalaikis, (…) matome, kad tai duoda rezultatų“, – tikino V. Vitkauskas.
Kompensacijų iš Baltarusijos galima reikalauti ES lygiu
NKVC vadovo teigimu, dėl vežėjų patiriamų nuostolių Lietuva svarsto kreiptis į Europos Komisiją (EK) ir žalą atlyginti iš Baltarusijos autoritarinio prezidento A.Lukašenkos reikalauti bendrijos lygiu.
„Turime išsinagrinėti, išspręsti ir įsivertinti tą žalą ir paskui galbūt kalbėti Europos Komisijos vardu su Lukašenkos režimu dėl galimų kompensacijų ir kitų dalykų“, – teigė V.Vitkauskas.
„Ta žala, kurią patiria mūsų įmonės, mūsų visas sektorius irgi yra labai svarbi ir tą turėtų suprasti Lukašenkos režimas – kad tos sąnaudos, tie nuostoliai, kurie mus pasieks, turės būti kompensuoti“, — pridūrė jis.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
V.Vitkausko teigimu, tai yra Baltarusijos režimo spaudimo priemonė, dėl to vežėjai raginami laikytis solidariai.
„Suprantame, kad tai tikrai yra poveikio priemonė, kuria bandoma kiršinti mūsų vairuotojus, įmones, asociacijas su mūsų valdžios atstovais. Užtai ir kviečiame dėl to solidarumo“, – aiškino NKVC vadovas.
Anot jo, sekmadienį per Medininkų postą grįžo 52 transporto priemones, šeštadienį – iki 40 sunkvežimių.
Anksčiau skelbta, kad A.Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.