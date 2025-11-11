Derybos, kaip teigta „Telegram“ kanale „Pul Pervogo, susijusius su pasienio punktais.
Aiškianama, kad derybų metu turėtų būti siekiama padėties normalizavimo ir visiško kontrolės punktų veikimo atnaujinimo.
Pasak A. Lukašenkos spaudos tarnybos, šį sprendimą jis priėmė lapkričio 11 d., išklausęs M. Ryženkovo, Valstybinio sienos komiteto pirmininko Konstantino Molostovo ir Valstybės saugumo komiteto vadovo Ivano Tertelio ataskaitas.
Pranešama, kad derybas Baltarusija ketina vesti su „už šią sritį atsakingais Lietuvos įgaliotaisiais asmenimis“.
V. Kondratovičius: tarnybos aiškinasi dėl vilkikų mokesčių
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad atsakingos tarnybos aiškinasi, ar Lietuvos vežėjams bus skiriamos baudos dėl to, kad už vilkikų priverstinį stovėjimą aikštelėse mokės mokesčius Europos Sąjungos (ES) sankcionuotai įmonei. Jis tikina, kad atsakymą turėtų sužinoti iki antradienio vakaro.
„Šį klausimą uždaviau mūsų tarnyboms, jos analizuoja ir pasakys, kaip tai gali būti vertinama“, – antradienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Mano manymu, čia priverstinis spaudimas ir kito pasirinkimo mūsų įmonės neturi dėl to, kad taip susiklosčiusi situacija, kalbant apie mokėjimą konkrečiai įmonei. Pažiūrėsime, atsakymą turiu gauti iki vakaro“, – tęsė jis.
Atsakymo dėl evakuacinių koridorių iš Baltarusijos dar nėra
Ministro teigimu, į pirmadienį Baltarusijai pakartotinai išsiųstą kreipimąsi dėl evakuacinių koridorių Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės postuose, atsakymo dar nesulaukta.
„Iš pačių baltarusių dar nėra atsakymo“, – sakė V. Kondratovičius
Pirmadienį Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog bus pakartotinai kreipiamasi į Baltarusiją dėl evakuacinio koridoriaus atidarymo. Šįkart, jo teigimu, kreiptasi vyriausiojo sienos įgaliotinio lygiu, kad būtų atidaryti ir Medininkų, ir Šalčininkų pasienio kontrolės postų evakuaciniai koridoriai į abi puses.
Vidaus reikalų ministras sako, kad toks sprendimas priimtas siekiant parvežti visus Lietuvoje registruotus vilkikus ir puspriekabes, kurių vairuotojų šiuo metu Baltarusijoje nėra.
„Čia reikia suprasti, kad mes turime spręsti ir tam tikrų puspriekabių atgabenimą į Lietuvą, kurios yra registruotos Lietuvoje. Tai, jeigu yra likusių puspriekabių, turėsime įvažiuoti, kad jas atitempti iš ten“, – sakė ministras.
Ragina imtis veiksmų
Baltarusijoje įstrigus tūkstančiams Lietuvos įmonių vežėjų, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija („Linava“) ragina Vyriausybę nedelsiant imtis konkrečių priemonių sprendžiant šią krizę.
Asociacija teigia, kad Ministrų kabineto sprendimas uždaryti pasienio punktus su Baltarusija tapo sunkia ekonomine blokada Lietuvos vežėjams.
„Šiandien tūkstančiai įmonių netenka milijoninių sumų, o tūkstančiai vilkikų tebėra įstrigę Baltarusijoje“, – pranešime pabrėžė „Linava“.
Asociacija taip pat pažymi, kad Baltarusijos sprendimas taikyti 120 eurų per parą mokestį ir grasinti transporto priemonių konfiskavimu prieštarauja tarptautinei teisei, tačiau Lietuvos institucijos turi prisiimti atsakomybę už tai, kad šie vilkikai ten liko.
Todėl vežėjai ragina Vyriausybę atidaryti bent vieną pasienio kontrolės punktą bei užtikrinti vežėjų turto apsaugą ir evakuaciją iš Baltarusijos teritorijos. Taip pat, pasak jų, būtina parengti kompensavimo mechanizmą nuostolius patyrusioms įmonėms.
Be to, asociacija pažymi, kad valdžia turi imtis sprendimo, kuris atskirtų Kaliningrado tranzitą nuo Baltarusijos srautų, nustatant atskirą pasienio kontrolės punktą, kad šie srautai netrukdytų Lietuvos–Baltarusijos vežėjų eismui.
„Linavos“ duomenis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar yra apie 4,5 tūkst. Lietuvos įmonių vilkikų ir puspriekabių, iš kurių dalis priverstinai perkelta į mokamas aikšteles Katlovkos rajone.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Skelbta, kad Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.