Kaune pastebėtas išskirtinis traukinio krovinys

Lapkričio 11 d. „Kas vyksta Kaune“ redakcija sulaukė kauniečio vaizdo įrašo, kuriame matoma karinė technika. Šis traukinio krovinys užfiksuotas išilgai T. Masiulio gatvės esančioje geležinkelio linijoje.
Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė „LTG“ grupės ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė, antradienį buvo vykdomas NATO sąjungininkų karinės technikos gabenimas per Lietuvą.
„LTG“ grupės krovinių pervežimo geležinkeliais bendrovė „LTG Cargo“ teikia projektinių pervežimų paslaugas, kurioms priskiriamas ir karinės technikos gabenimas geležinkeliu. Karinių krovinių gabenimas – svarbi šalies nacionaliniam saugumui veikla.
Geležinkeliai itin tinka gabenti nestandartinių gabaritų, didelio svorio ar kitus krovinius, kuriuos pervežti kitos rūšies transportu gali būti sudėtinga ar net neįmanoma.
Karinės technikos pervežimai geležinkeliu vykdomi Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse dislokuotų NATO sąjungininkų pajėgų užsakymu, šiemet taip pat pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene – liepą taktinių pratybų metu iš Panevėžio į Pabradę buvo perdislokuota karinė technika.
Šiuo atveju vykdomas NATO sąjungininkų technikos gabenimas per Lietuvą“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ trečiadienį komentavo S. Trinkūnaitė-Rimkienė.