Lietuva sulaukė Baltarusijos atsakymo dėl evakuacinio koridoriaus atidarymo

„Sutikimo atidaryti evakuacinį koridorių Lietuvos ir ES vežėjams negautas, mūsų įmonės toliau laikomos įkaitais.
Lietuva ne kartą pažymėjo, kad mūsų sienos mūsų ir ES vežėjams atvertos, o kliūtis išvykti daro ir didina eskalavimą tik Baltarusija, kuri nesusitvarko su kontrabandiniais balionais, keliančiais rizikas mūsų civilinei aviacijai“, – komentare teigė jis.
Pasak I. Dobrovolsko, bet kuriuo atveju Baltarusijos raštas bus išnagrinėtas, tačiau, pirmiausia, Baltarusija turi sustabdyti hibridinę ataką prieš aviaciją ir mūsų piliečių saugumą.
„Rūpinamės Lietuvos ir Europos įmonių saugumu, tačiau sprendimai turi pirmiausia būti padaryti Baltarusijos pusėje“, – teigė jis.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.