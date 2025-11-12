Vežėjams sprendžiant krizę – nelauktas svečias: kongrese pasirodė Antanas Kandrotas

„Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ informuoja, kad šiandien vykstančiame 48-ajame asociacijos kongrese apsilankė asmenys, kurie nėra „Linava“ nariai, tarp jų – ir skandalingai pagarsėjęs Antanas Kandrotas (pravarde Celofanas).
„Linava“ griežtai atsiriboja nuo šių asmenų bei jų pareiškimų žiniasklaidai“, – teigta asociacijos platintame pranešime.
Kaip pabrėžta, kongresas yra vidinis renginys, skirtas tik asociacijos nariams, vadovybei ir kviestiniams svečiams.
„Jokie su asociacija nesusiję asmenys nėra įgalioti kalbėti „Linava“ vardu ar teikti komentarų, kurie galėtų būti klaidingai siejami su asociacijos pozicija.
„Linava“ atstovauja tik savo narių interesams ir laikosi konstruktyvaus dialogo su valstybės institucijomis bei socialiniais partneriais“ – aiškinta atstovų.
Asociacija planuoja pateikti oficialų pranešimą dėl sprendimų, priimtų kongrese, kai šis tik pasibaigs.