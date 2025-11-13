Magistralinėse poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelėse – naujovė vairuotojams

Neretai keliautojai skundžiasi šiukšlėmis aikštelėse, neveikiančiais tualetais ar kitomis panašiomis problemomis. Tam, kad šios problemos būtų sprendžiamos kuo greičiau, būtinas skubus informacijos perdavimas. Tikimasi, kad QR kodai leis gauti informaciją realiu laiku ir operatyviai spręsti iškilusias problemas.
„Kiekviena kelionė turi būti maloni nuo pradžios iki pabaigos. Sustoję atsikvėpti aikštelėse žmonės neturėtų rasti šiukšlių ir netvarkingos aplinkos. QR kodų sistema – ne tik žingsnis į išmanesnę kelių priežiūrą, kai technologijos leidžia matyti problemas realiu laiku ir iš karto imtis veiksmų, bet ir puikus būdas skatinti atsakingesnį elgesį kelyje. Ateityje inovatyvių sprendimų susisiekimo sektoriuje tik daugės“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Tai – pirmoji tokio tipo iniciatyva Lietuvoje, padedanti užtikrinti geresnę kelių infrastruktūrą, patogumą ir saugumą. Eismo dalyviams siekiame suteikti daugiau patogių galimybių pranešti apie problemas poilsio aikštelėse. Tikimės, kad šis sprendimas palengvins kelių būklės priežiūros užtikrinimą ir padės mums dar operatyviau reaguoti į susidarančias problemas“, – sako „Via Lietuva“ Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas.
Pirmieji QR kodai jau įrengti magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, 64-ajame kilometre, Marijampolės savivaldybėje bei kitose vietose. Šiuo projektu „Via Lietuva“ siekia padidinti skaitmeninių technologijų naudojimą kelių infrastruktūros priežiūros srityje ir supaprastinti vairuotojų galimybes pranešti apie problemas.
Išmaniuoju įrenginiu (telefonu, planšetiniu kompiuteriu ir pan.) nuskaitęs QR kodą, kelio naudotojas atsidurs pranešimo lange, kuriame užpildys reikiamus laukus: galės pridėti nuotraukas, kad būtų lengviau identifikuoti problemą, įrašyti savo el. paštą, į kurį bus atsiųstas pranešimas apie incidento registravimą, bei pateikti trumpą incidento aprašymą.
Po pranešimo išsiuntimo vietos koordinatės automatiškai nustatomos pagal QR kodą. Tokiu būdu bendrovė „Kelių priežiūra“, kuri pagal sutartį su „Via Lietuva“ yra atsakinga už kokybišką valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, žinos tikslią įvykio vietą ir galės greitai imtis veiksmų.
QR kodų diegimas prasidėjo nuo pagrindinių ir dažniausiai lankomų poilsio aikštelių, tačiau ateityje sistema bus plečiama ir į kitus kelius, priklausomai nuo pirmųjų rezultatų.
Šią naujovę vairuotojai ras keturiose aikštelėse: automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 38,2 km, 59,9 km ir 219,49 km bei magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 63,8 km. Visos lentelės minėtose aikštelėse bus baigtos įrengti per šią savaitę. Projekto eiga bus nuolat vertinama, o sėkmingai įgyvendinus pirmąjį etapą, sistema bus plėtojama ir toliau.
„Via Lietuva“ kviečia keliautojus aktyviai naudotis šiuo patogiu įrankiu ir padėti kurti geresnį kelių tinklą Lietuvoje.
