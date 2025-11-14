Nuo pirmadienio Lenkija atidaro du pasienio punktus su Baltarusija

Lenkijos Vidaus reikalų ir administravimo ministerija parengė projektą, kuriame numatoma pirmadienį, lapkričio 17 dieną, atidaryti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija, Nashaniva.com leidinį cituoja LRT.
Teigiama, kad Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio punktų atidarymas buvo nukeltas dėl Lietuvos prašymo. Tiesa, atidarant minėtus pasienio punktus bus apribojimų.
Kaip Lenkijos radijui sakė Wieslawas Szczepanskis, sienos perėjimo punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose bus atidaryti pirmadienį.
„Pagrindinės to priežastys – ekonominis poveikis. Šiuo atžvilgiu matome didėjantį eismą pasienyje, kita vertus, matome mažiau migrantų agresijos bandymų ir išpuolių. Be to, šiuo metu siena yra kruopščiai įtvirtinta – tiek perimetru, tiek fiziškai, aptverta siena“, – sakė jis.
Pranešama, kad per Bobrovnikų pasienio punktą galės važiuoti ir lengvasis transportas, ir autobusai. Krovininėms transporto priemonėms bus leista važiuoti, tik jei jos registruotos ES šalyse, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėse, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, arba Šveicarijoje.
Kuznicos pasienio punktą planuojama atidaryti tik lengviesiems keleiviniams automobiliams.
