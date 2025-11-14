Premjerės patarėjas aiškina, kad Baltarusija privalo be papildomų sankcijų praleisti mūsų krovininį transportą

„Dar kartą galime akcentuoti, kad pasienio kontrolės punktai uždaryti dėl Baltarusijos vykdomos hibridininės atakos prieš Lietuvą. Vietoje to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę Vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – žurnalistams perduotame komentare teigė I.Dobrovolskas.
„Lietuvos pareigūnams suformuotos labai aiškios instrukcijos, ką Baltarusija turi nedelsiant padaryti, kad Lietuva svarstytų sienų atidarymą. Ir, nepaisant pozityvių ženklų, uždarius sienas (sumažėjęs balionų skaičius, sumažėjusios rizikos), Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti mūsų krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų“, – akcentavo jis.
Tuo metu Lenkijai nusprendus nuo pirmadienio, lapkričio 17 d., atidaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, premjerės patarėjas akcentuoja, kad Lietuva jaučiasi dėkinga partneriams už solidarumą.
„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas. Galime padėkoti partneriams Lenkijoje, kad išlaikė uždarytus pasienio kontrolės punktus su Baltarusija kur kas ilgiau nei planuota, ir būtų naivu nesusieti režimo siūlymą atidėti techniniu ekspertiniu lygmeniu spręsti mūsų vežėjų problemą iki kito antradienio“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė planuojanti pirmadienį atidaryti du sienos su Baltarusija kontrolės punktus, siekiant atnaujinti užstrigusį prekių srautą.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
