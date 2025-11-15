AutoRinka

Po vežėjų kvietimų protestuoti – „Linavos“ pozicija: svarbu išlaikyti šaltą protą

2025 m. lapkričio 15 d. 11:25
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA informuoja, kad pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasirodę kvietimai vežėjams suvažiuoti su vilkikais, simboliškai „išgerti kavos“ ar kitaip susiburti protesto forma yra savarankiškos pavienių asmenų iniciatyvos. Jos nėra derintos su asociacija ir neatspindi oficialios LINAVOS pozicijos, rašoma pranešime žiniasklaidai. 
Asociacija aiškiai atsiriboja nuo bet kokių neoficialių protestų, spontaniškų akcijų ar kitų veiksmų, kurie galėtų paaštrinti situaciją pasienyje su Baltarusija. Pastarųjų savaičių įvykiai vežėjams sukėlė didelį emocinį ir finansinį spaudimą, todėl visiškai suprantame šios bendruomenės nusivylimą bei įtampą.
Tačiau šiuo metu ypač svarbu išlikti ramiai, veikti atsakingai ir nesivelti į iniciatyvas, kurios gali būti neteisingai interpretuotos arba panaudotos prieš sektorių.
„Puikiai suprantame mūsų vežėjų nusivylimą ir nuovargį, tačiau šiandien labai svarbu išlaikyti šaltą protą. Raginame neorganizuoti jokių protesto akcijų ir neeskaluoti situacijos.
Sprendimai turi būti ieškomi derybomis ir koordinuotais veiksmais, o ne spontaniškais pasirodymais“, – pažymima asociacijos pozicijoje.
Asociacija kartu su valstybės institucijomis ir diplomatinėmis tarnybomis intensyviai siekia kuo greitesnio sprendimo dėl įstrigusių transporto priemonių sugrąžinimo į Lietuvą, patirtų nuostolių mažinimo ir saugios įmonių veiklos atkūrimo.
LINAVA kviečia visus vežėjus susitelkti, išlikti vieningiems ir pasitikėti oficialiai vykstančiomis derybomis.
