„Linava“ ragina valdžią sekti Lenkijos pavyzdžiu ir atidaryti pasienio punktus su Baltarusija

„Linavos“ prezidento Erlando Mikėno teigimu, jei Vyriausybė ir toliau neatsižvelgs į vežėjų prašymus, neatmetama surengti protestą. Pasak jo, Lenkija aiškiai parodė, jog sprendimai gali būti priimti ir įgyvendinti greitai.
„Ekonominė žala vežėjams kasdien didėja, o jų kantrybė senka. „Linava“ visada pasisakė už teisėtas ir skaidrias priemones, tačiau jeigu sprendimai dėl pasienio atidarymo nejudės artimiausiomis dienomis, asociacija bus priversta prisidėti prie teisėtų, įstatymų numatytų protesto veiksmų, nes ši krizė tapo egzistencine visam sektoriui“, – pranešime cituojamas E. Mikėnas.
Savo ruožtu „Linavos“ generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis patvirtino, kad už Lietuvos ribų įstrigę daugiau kaip 3,5 tūkst. transporto priemonių.
Praėjusią savaitę 48-asis „Linavos“ kongresas vieningai priėmė rezoliuciją, kuria ragina Vyriausybę nedelsiant atkurti pralaidumą pasienyje ir sudaryti galimybę grįžti įstrigusiems vilkikams bei užtikrinti koordinuotą institucijų darbą ir greitus diplomatinius sprendimus.
Taip pat buvo akcentuota būtinybė parengti kompensavimo mechanizmą įmonėms, kurios patyrė nuostolių dėl valstybės sprendimų, sudaryti galimybes Lietuvos ir Baltarusijos piliečiams, turintiems leidimus gyventi Lietuvoje, grįžti poilsiui namo, sukurti nuolatinę darbo grupę, apimančią Vyriausybę, ministerijas, VSAT ir LINAVOS atstovus, ir imtis priemonių kontrabandos srautams suvaldyti, kad nenukentėtų teisėtai dirbantys vežėjai.
Kaip skelbta, pirmadienio vidurnaktį buvo atidaryti šalies šiaurės rytinėje dalyje esantys Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio kontrolės punktai. Lenkija tikisi, kad šis sprendimas padės atsigauti regiono ekonomikai.
Kuznicos pasienio punktą Lenkija uždarė 2021 m. lapkričio mėn., apkaltinusi Baltarusiją bandymu per sieną siųsti šimtus migrantų ir taip destabilizuoti tiek šalį, tiek ir Europos Sąjungą (ES).
Bobrovnikų pasienio punktas, pasak „TVP World“, buvo uždarytas 2023 m. vasario mėn., netrukus po to, kai Baltarusijos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmė lenkų-baltarusių žurnalistui ir aktyvistui Andrzejui Poczobutui.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
