Lenkija atidarė du pasienio su Baltarusija kontrolės punktus

Pirmadienį vidurnaktį buvo atidaryti šalies šiaurės rytinėje dalyje esantys Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio kontrolės punktai. Lenkija tikisi, kad šis sprendimas padės atsigauti regiono ekonomikai.
Kuznicos pasienio punktą Lenkija uždarė 2021 m. lapkričio mėn., apkaltinusi Baltarusiją bandymu per sieną siųsti šimtus migrantų ir taip destabilizuoti tiek šalį, tiek ir Europos Sąjungą (ES).
Bobrovnikų pasienio punktas, pasak „TVP World“, buvo uždarytas 2023 m. vasario mėn., netrukus po to, kai Baltarusijos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmė lenkų-baltarusių žurnalistui ir aktyvistui Andrzejui Poczobutui. Šią bylą daugelis smerkė kaip politiškai motyvuotą.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad atidaryti du sienos su Baltarusija kirtimo punktus, per kuriuos daugybė migrantų anksčiau mėgino nelegaliai patekti į Lenkiją, tapo įmanoma užtikrinus sienos saugumą.
Valdžios atstovai taip pat teigė konsultavęsi su vietos valdžios institucijomis ir verslininkais, ilgą laiką raginusiais vyriausybę atkurti bent vieną kelių jungtį su Baltarusija.
Palenkės vaivadijos gubernatorius Jacekas Brzozowskis sakė, kad šių pasienio punktų neveikimo laikotarpiu metu verslas visame regione patyrė didelių nuostolių. Atidarymą jis vadino „istorine akimirka“ ir ragino verslininkus atnaujinti veiklą.
Muitines prižiūrinčios Lenkijos nacionalinės pajamų administracijos direktoriaus pavaduotojas Zbigniews Stawickis sakė, kad uždarymas buvo ypač sunkus tiems gyventojams, kurių pragyvenimas priklauso nuo prekybos tarp šių dviejų valstybių.
Kuznicos-Bruzgių pasienio punktas, esantis į šiaurę nuo Balstogės, su tam tikrais apribojimais atidarytas keleiviniam transportui, išskyrus autobusus. Bobrovnikų-Berastavicos pasienio punktas, esantis į rytus nuo Balstogės, su tam tikrais apribojimais atidarytas lengviesiems automobiliams, autobusams ir krovinius vežančioms transporto priemonėms.
ELTA primena, kad po spalio mėnesį keliskart fiksuotų kontrabandą gabenusių meteorologinių balionų iš Baltarusijos, sutrikdžiusių Lietuvos oro uostų veiklą, šalies Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.