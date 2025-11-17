AutoRinka

Naujų automobilių rinka Lietuvoje šiemet augo sparčiausiai ES

2025 m. lapkričio 17 d. 12:52
Lietuvos naujų automobilių rinka šiemet fiksavo sparčiausią augimą Europos Sąjungoje (ES). Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA) skelbia, kad Bendrijos vidurkis tuo pat metu siekė 0,9 proc.
„Regitros“ duomenimis, per devynis šių metų mėnesius Lietuvoje buvo registruota 34,7 tūkst. naujų automobilių –  tai 42 proc. daugiau nei prieš metus.
Vien per trečiąjį ketvirtį Lietuvoje jų skaičius augo daugiausiai nuo metų pradžios (46 proc.) ir siekė 11,6 tūkst.
Ryškiausias pokytis stebimas elektromobilių segmente. Grynųjų elektromobilių registracijų skaičius per metus paaugo 67 proc., įkraunamų hibridų šoktelėjo net 170 proc., o hibridinių automobilių – 48 proc. 
„Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovo Vaidoto Gursko teigimu, tai rodo aiškų struktūrinį pokytį vidaus rinkoje.
„Naujų automobilių rinka augo dėl aktyvesnio įmonių ir viešojo sektoriaus transporto atnaujinimo, taip pat dėl sparčiai didėjančios nuomos ir dalijimosi automobiliais paklausos. Šios tendencijos lėmė ir spartų elektromobilių segmento augimą. Vis daugiau gyventojų elektromobilius rinkosi dėl patogesnių įkrovimo sprendimų namuose ir aiškiai juntamos finansinės naudos, palyginti su vidaus degimo varikliais“, – pranešime cituojamas V. Gurskas.
Lietuvoje dyzelinių varomų automobilių registracijos šiemet padidėjo 57 proc., o benzininių automobilių mažėjo 3 proc. Populiariausios automobilių markės Lietuvoje ir toliau išliko „Toyota“ (32 proc.), „Volkswagen“ (15 proc.) ir „Škoda“ (13 proc.). 
