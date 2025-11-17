Orai
2025 m. lapkričio 17 d. 18:40
Pažėrė kritikos dėl elektrinių laivų finansavimo: paslaugos kainą greit pataisė
Atpigino 20 kartų
2025 m. lapkričio 17 d. 18:40
Lrytas Premium nariams
Savivaldybė trijų elektrinių laivų priežiūrai kitam sezonui buvo pasirengusi skirti net 2,415 mln. eurų, bet kilus nusistebėjimo bangai dėl tokios sumos pinigai buvo apkarpyti iki 121 tūkst. eurų.
Laivai
Vilnius
elektrinis keltas
