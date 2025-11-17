AutoRinka

Pažėrė kritikos dėl elektrinių laivų finansavimo: paslaugos kainą greit pataisė Atpigino 20 kartų

2025 m. lapkričio 17 d. 18:40
Lrytas Premium nariams
Savivaldybė trijų elektrinių laivų priežiūrai kitam sezonui buvo pasirengusi skirti net 2,415 mln. eurų, bet kilus nusistebėjimo bangai dėl tokios sumos pinigai buvo apkarpyti iki 121 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (6)
LaivaiVilniuselektrinis keltas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.