Žiniasklaida: Lietuva šią savaitę atidarys sieną su Baltarusija

Tokią naujieną, remdamasis šaltiniais, pranešė portalas 15min.lt.
Aiškinta, kad toks sprendimas Ministrų kabineto bus priimtas antradienį po suplanuotų techninių dvišalių derybų.
Lenkija atidarė du pasienio su Baltarusija kontrolės punktus
Lenkija pirmadienį atidarė du svarbius pasienio su Baltarusija kontrolės punktus, kurie kelerius metus buvo uždaryti dėl pablogėjusių šalių santykių, praneša „TVP World“.
Pirmadienį vidurnaktį buvo atidaryti šalies šiaurės rytinėje dalyje esantys Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio kontrolės punktai. Lenkija tikisi, kad šis sprendimas padės atsigauti regiono ekonomikai.
Kuznicos pasienio punktą Lenkija uždarė 2021 m. lapkričio mėn., apkaltinusi Baltarusiją bandymu per sieną siųsti šimtus migrantų ir taip destabilizuoti tiek šalį, tiek ir Europos Sąjungą (ES).
Bobrovnikų pasienio punktas, pasak „TVP World“, buvo uždarytas 2023 m. vasario mėn., netrukus po to, kai Baltarusijos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmė lenkų-baltarusių žurnalistui ir aktyvistui Andrzejui Poczobutui. Šią bylą daugelis smerkė kaip politiškai motyvuotą.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad atidaryti du sienos su Baltarusija kirtimo punktus, per kuriuos daugybė migrantų anksčiau mėgino nelegaliai patekti į Lenkiją, tapo įmanoma užtikrinus sienos saugumą.
Valdžios atstovai taip pat teigė konsultavęsi su vietos valdžios institucijomis ir verslininkais, ilgą laiką raginusiais vyriausybę atkurti bent vieną kelių jungtį su Baltarusija.
Palenkės vaivadijos gubernatorius Jacekas Brzozowskis sakė, kad šių pasienio punktų neveikimo laikotarpiu metu verslas visame regione patyrė didelių nuostolių. Atidarymą jis vadino „istorine akimirka“ ir ragino verslininkus atnaujinti veiklą.
Muitines prižiūrinčios Lenkijos nacionalinės pajamų administracijos direktoriaus pavaduotojas Zbigniews Stawickis sakė, kad uždarymas buvo ypač sunkus tiems gyventojams, kurių pragyvenimas priklauso nuo prekybos tarp šių dviejų valstybių.
Kuznicos-Bruzgių pasienio punktas, esantis į šiaurę nuo Balstogės, su tam tikrais apribojimais atidarytas keleiviniam transportui, išskyrus autobusus. Bobrovnikų-Berastavicos pasienio punktas, esantis į rytus nuo Balstogės, su tam tikrais apribojimais atidarytas lengviesiems automobiliams, autobusams ir krovinius vežančioms transporto priemonėms.
ELTA primena, kad po spalio mėnesį keliskart fiksuotų kontrabandą gabenusių meteorologinių balionų iš Baltarusijos, sutrikdžiusių Lietuvos oro uostų veiklą, šalies Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Ruginienės patarėjas: sienos su Baltarusija gali būti atvertos anksčiau nei numatyta
Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui užsiminus, jog du pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija gali būti atidaryti anksčiau nei planuota, tą patvirtino ir premjerės Ingos Ruginienės paatrėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tiesa, jis neatsako, ar tai gali būti padaryta jau šią savaitę.
„Patvirtinti, kad šią savaitę bus atvertos sienos su Baltarusija, negaliu. Sprendimai bus priimami atsižvelgiant į Baltarusijos valdžios veiksmus ir situaciją, susijusią su meteorologiniais balionais“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
„Jeigu bus aiškiai matyti, kad padėtis leidžia tai padaryti, sienos gali būti atvertos ir anksčiau, nei buvo numatyta“, – teigė jis.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai esą turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
„Linava“ ragina valdžią sekti Lenkijos pavyzdžiu
„Linavos“ prezidento Erlando Mikėno teigimu, jei Vyriausybė ir toliau neatsižvelgs į vežėjų prašymus, neatmetama surengti protestą. Pasak jo, Lenkija aiškiai parodė, jog sprendimai gali būti priimti ir įgyvendinti greitai.
„Ekonominė žala vežėjams kasdien didėja, o jų kantrybė senka. „Linava“ visada pasisakė už teisėtas ir skaidrias priemones, tačiau jeigu sprendimai dėl pasienio atidarymo nejudės artimiausiomis dienomis, asociacija bus priversta prisidėti prie teisėtų, įstatymų numatytų protesto veiksmų, nes ši krizė tapo egzistencine visam sektoriui“, – pranešime cituojamas E. Mikėnas.
Savo ruožtu „Linavos“ generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis patvirtino, kad už Lietuvos ribų įstrigę daugiau kaip 3,5 tūkst. transporto priemonių.
Praėjusią savaitę 48-asis „Linavos“ kongresas vieningai priėmė rezoliuciją, kuria ragina Vyriausybę nedelsiant atkurti pralaidumą pasienyje ir sudaryti galimybę grįžti įstrigusiems vilkikams bei užtikrinti koordinuotą institucijų darbą ir greitus diplomatinius sprendimus.
Taip pat buvo akcentuota būtinybė parengti kompensavimo mechanizmą įmonėms, kurios patyrė nuostolių dėl valstybės sprendimų, sudaryti galimybes Lietuvos ir Baltarusijos piliečiams, turintiems leidimus gyventi Lietuvoje, grįžti poilsiui namo, sukurti nuolatinę darbo grupę, apimančią Vyriausybę, ministerijas, VSAT ir LINAVOS atstovus, ir imtis priemonių kontrabandos srautams suvaldyti, kad nenukentėtų teisėtai dirbantys vežėjai.
Kaip skelbta, pirmadienio vidurnaktį buvo atidaryti šalies šiaurės rytinėje dalyje esantys Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio kontrolės punktai. Lenkija tikisi, kad šis sprendimas padės atsigauti regiono ekonomikai.
Kuznicos pasienio punktą Lenkija uždarė 2021 m. lapkričio mėn., apkaltinusi Baltarusiją bandymu per sieną siųsti šimtus migrantų ir taip destabilizuoti tiek šalį, tiek ir Europos Sąjungą (ES).
Bobrovnikų pasienio punktas, pasak „TVP World“, buvo uždarytas 2023 m. vasario mėn., netrukus po to, kai Baltarusijos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmė lenkų-baltarusių žurnalistui ir aktyvistui Andrzejui Poczobutui.