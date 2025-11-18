Visa tyrimo medžiaga perduodama Lietuvos Respublikos prokuratūrai įvertinti, ar nustatyti pažeidimai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, skelbiama AAD išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Tyrimas pradėtas po to, kai 2025 m. sausio mėnesio pabaigoje socialiniuose tinkluose ir telefonu buvo gauta pranešimų apie galimus pažeidimus, vykdant darbus Nemuno upės vagoje.
Departamentas kreipėsi į Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto mokslininkus, kurie atliko upės hidromorfologinių pokyčių ekspertinį vertinimą ir išanalizavo VVKD batimetrinių matavimų duomenis. Šie tyrimai skirti nustatyti upės dugno reljefo, gylio pokyčius ir atliktų darbų poveikį upei.
Vilniaus universiteto atlikti matavimai parodė, kad 5 163 m ilgio upės ruože, kuriame vyko darbai, pažeidimai užfiksuoti 3 320,46 m ruože. Darbai buvo atliekami sekliose ir srauniose upės vietose, kur vanduo natūraliai teka greičiau ir vagos gylis – nedidelis.
Tyrimo metu nustatyta, kad vietomis upės vaga buvo dirbtinai pagilinta, nors tokiais atvejais privalomas poveikio aplinkai vertinimas nebuvo atliktas. Taip pat nustatyta, kad tam tikruose upės ruožuose darbai vykdyti už numatytų ribų. Ekspertų vertinimu, iš upės dugno iškasti ir į vagą supilti rieduliai nėra natūralūs nešmenys, o ledyno nuogulos. Jų panaudojimas pakeitė vagos reljefą ir natūralią srovės dinamiką, sukeldamas neigiamus pokyčius upės ekosistemai.
Departamento užsakymu ekspertinį vertinimą atlikusių Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo centras mokslininkai nustatė, kad tirtose darbų vykdymo zonose reikšmingai sumažėjo žuvų tankis, rūšinė įvairovė. Taip pat ženkliai sumažėjo dugno bestuburių, moliuskų gausa.
Įvertinęs surinktą medžiagą, departamentas nustatė, kad VVKD, vykdydama darbus Nemuno upės valstybinio vidaus vandens kelio ruožuose, atliko ne vandens kelio valymo, o upės vagos gilinimo darbus.
Šie darbai buvo vykdomi neatlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir pažeidžiant tokius darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Pažeidimai fiksuoti Alytaus mieste ir rajone – tarp Rumbonių ir Radžiūnų, taip pat Druskininkų savivaldybėje, ruože nuo Druskininkų iki Švendubrės.
„Mokslininkų atlikti tyrimai patvirtino, kad vykdyti darbai ženkliai pakeitė Nemuno aukštutinės dalies natūralią būklę. Upės vaga buvo pagilinta ir transformuota, o tai turi tiesioginį ir ilgalaikį neigiamą poveikį ekosistemai. Mums svarbu, kad tokie pažeidimai nepasikartotų, o šis atvejis parodė būtinybę įvertinti teisinį reglamentavimą šioje srityje, kad užkirstumėm kelią panašiems pažeidimams ateityje“, – sako laikinoji Aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužuolienė.
Išvadas ginčys teisme
VVKD nesutinka su Aplinkos apsaugos departamento (AAD) paskelbtomis išvadomis dėl žalos Nemuno aukštupyje ir jas ginčys teismine tvarka. Plačiau apie tai skaitykite čia.
„Gerbiame aplinkosaugos institucijų darbą, tačiau esame įsitikinę, kad šiuo atveju dalis faktinių duomenų nebuvo įvertinta. Kreipsimės į teismą tam, kad situacija būtų objektyviai išanalizuota.
Darbus Alytuje vykdėme laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų. Laivyba ir aplinkos apsauga nėra priešprieša – jos yra suderinami valstybės interesai, ir būtent taip dirbame kasdien“, – teigia VVKD generalinis direktorius Vladimiras Vinokurovas.
Tuo metu Susisiekimo ministerija nurodo, kad artimiausiu metu inicijuos pasitarimą su Aplinkos ministerija, dėl vidaus vandens kelių valymo darbų.
