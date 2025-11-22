Kokių prabangių automobilių neverta pirkti: ekspertai išrinko 6 nepatikimiausius modelius

Todėl „GOBankingRates“ paklausė ekspertų, kokių prabangių automobilių nereikėtų pirkti, kad vairuotojai neliktų nusivylę.
„Range Rover Sport“
Pažymima, kad „Land Rover“ automobiliai yra brangūs įsigyti ir aptarnauti, be to, jie dažnai genda.
„Atsarginės dalys nėra pigios, o remonto kaina taip pat didelė, nes dauguma dirbtuvių jų neremontuoja, todėl tenka kreiptis į platintoją.
Be to, gedimų remontas kainuoja tūkstančius, o ne šimtus dolerių“, – pasakojo automobilių ekspertas iš platformos „JustAnswer“ Chris Pyle.
Tuo pačiu metu specializuotos dirbtuvės „German Car Depot“ Holivude savininkas Alanas Gelfandas sutiko ir pavadino „Range Rover Sport“ ypač problematišku modeliu, kuris „nusipelnė vietos tarp sudėtingiausių remontuoti modelių“.
„Automobiliuose dažnai gedimai atsiranda pneumatinėje pakaboje, elektroninėse sistemose ir alyvos nutekėjimuose, o tai savininkams sukelia brangias techninės priežiūros problemas.
Dėl aukštos šių automobilių kainos klientai tikisi patikimo veikimo, tačiau jiems dažnai tenka ne kartą kreiptis į remonto dirbtuves“, – paaiškino ekspertas.
BMW 7 serija
A.Gelfand pažymėjo, kad šiuolaikinės BMW 7 versijos taip pat turi esminių problemų.
„Flagmanas BMW 7 serijos modelis yra įrengtas pažangiausiomis technologijomis, tačiau ši pažangi sistema sukelia daug gedimų, dėl kurių po garantinio laikotarpio pabaigos susidaro didelės remonto išlaidos.
Šio automobilio elektroninės sistemos gedimai tampa tokie dažni, kad savininkai patiria žymų savo automobilių rinkos vertės sumažėjimą, o tai lemia nesėkmingą investicinį sprendimą“, – pabrėžė specialistas.
„Mercedes-Benz CLS“
Abu ekspertai pasirinko skirtingus „Mercedes“ modelius, kuriuos mechanikai nuolat remontuoja.
„Mercedes-Benz“ C klasė – tai automobilis, kurį dažnai galima pamatyti dirbtuvėse, kur dirbama su salonu ir po variklio dangčiu.
Techniniai specialistai dažnai juokiasi po remonto.
Mes pernelyg dažnai sakome: „Iki pasimatymo“. Tai tiesa, ir ne dėl pakartotinių gedimų... tiesiog kažkas kitas nustoja veikti tinkamai“, – pridūrė ekspertas.
Pasak A.Gelfando, brangesnis sedanas CLS, yra aukštos klasės „pinigų siurblys“.
„CLS modelis prarado savo patrauklumą nuo pat išleidimo dėl savo stilingo dizaino.
Automobilis reikalauja brangaus aptarnavimo, nes jo pakaba ir elektros sistemos dažnai genda.
CLS nesuteikia pakankamos vertės už savo premijinę kainą, palyginti su kitais „Mercedes-Benz“ modeliais“, – paaiškino specialistas.
„Audi A3“
Pagrindinis prabangių automobilių privalumas yra jų eksploatacinės charakteristikos: valdymas, techninė įranga ir galia.
Dėl pastarojo ir A3 modelio ekspertas turi savo abejonių.
„[Šis Audi modelis] turi mažą variklio galią. Jis buvo sukurtas kaip prabangus automobilis su geru degalų sąnaudų rodikliu, bet jam trūksta šiek tiek daugiau galios po variklio dangčiu.
Nėra taip blogai, kad žmonės mato tik vairuotojo pusę, nes jūs įstrigote lėtoje eismo juostoje, bet jūs tikrai liksite už gerokai pigesnių automobilių su geresnėmis charakteristikomis“, – pabrėžė Pail.
„Cadillac Escalade“
Šis modelis atitinka principą „viskas arba nieko“ ir traukia vairuotojus, kurie nori daugiau erdvės, sėdynių ir didelio bagažo skyriaus.
Tačiau jo dydis yra tik viena iš dažniausiai pasitaikančių skundų.
„Escalade atrodo įspūdingai, bet nėra funkcionalus. Automobilį sunku valdyti, o jo degalų sąnaudos yra didelės dėl didelių matmenų.
Šio prabangaus SUV salono kokybė prastesnė nei Europos konkurentų, o jo išlaikymo išlaidos išlieka didelės“, – pažymėjo Gelfandas.
Savo ruožtu Pail, atsakydamas į klausimą, kokių prabangių modelių žmonės turėtų nustoti pirkti, sakė: „Cadillac. Visi jūs mokate didelę kainą už šiuos gerus automobilius, o po to per mėnesį jie nuvertėja 15 %.“
Jūs galite prarasti 10–20 tūkstančių, kol atliksite pirmąjį mėnesinį mokėjimą. Maždaug po penkerių metų jūs prarasite apie 60–70 % vertės ir jums bus sunku parduoti ar pakeisti automobilį ir gauti už jį norimą sumą.“
„Genesis GV80“
Kaip rašo „Scientific American“, šiuolaikinės technologijos gali būti pernelyg sudėtingos tokių automobilių savininkams.
„Dabartinės kartos automobiliai gali būti brangesni remontuoti, sudėtingesni suprasti ir eksploatuoti, o taip pat, kai kurių šios srities ekspertų nuomone, labiau linkę atitraukti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti“, – pažymi ekspertai.
Pail pridūrė, kad „Genesis“ GV80 priskirtinas pernelyg pažangių automobilių kategorijai.
„Jis turi keletą puikių funkcijų, ypač vaizdo įrašą su aklųjų zonų peržiūra keičiant eismo juostą.
Tačiau jų yra šiek tiek per daug. Jame yra tokia funkcija kaip nuotaikos sistema.
Ji padeda pabusti arba nusiraminti, naudojant suderintą muziką, atmosferinį apšvietimą ir aromatų derinius salone.
„Suprasti, kaip naudoti visas šias prabangias papildomas funkcijas šiame automobilyje, vyresniajai kartai gali būti pernelyg sudėtinga“, – įspėjo specialistas.