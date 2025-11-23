Patarė, ką daryti norint pigiau parkuotis mokamose Vilniaus zonose: reikia atitikti vos dvi sąlygas

Leidimai parkuoti automobilius gyventojams išduodami pagal deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir galioja visoje teritorijoje, kuriai jis priklauso. Tai – tik vienas iš privalumų, kuriais gali pasinaudoti oficialūs Vilniaus gyventojai.
Iki gruodžio 31 d. sostinėje deklaravę gyvenamąją vietą taip pat galės susigrąžinti iki 1000 Eur sumokėtų mokesčių bei gauti 16 dovanų rinkinį, kuriame sporto rungtynių, kino bilietai, sporto klubų narystės, nuolaidos turinio platformoms, kelionėms, maistui ir kita.
Į šias paskatas gali pretenduoti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nedeklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje pastaruosius dvejus metus. Daugiau informacijos – www.tapkvilnieciu.lt.
Parkavimosi lengvata zonai prie namų
Leidimas parkuoti automobilį pigiau yra siejamas su adresu, kur deklaruota gyvenamoji vieta. Nepriklausomai nuo to, kiek gyvena žmonių, konkrečiam adresui gali būti išduotas vienas pirmasis ir vienas antrasis leidimas.
Pirmasis leidimas išduodamas visiems metams – galioja vienkartinis mokestis šiam laikotarpiui. Prašant antrojo leidimo, nustatoma mėnesio kaina bei galima pasirinkti, kiek laiko leidimas galios.
Kainos tiesiogiai priklauso nuo to, kurioje teritorijoje yra gyvenamosios vietos adresas. Vis dėlto, gyventojo pageidavimu, gali būti parenkama šalia esanti zona, kai artimiausios mokamos vietos yra gretimoje teritorijoje. Teritorijų skirstymą ir galiojančias kainas galima pasitikrinti JUDU.lt puslapyje.
Pasikeitus deklaruotai gyvenamajai vietai ankstesniu adresu, išduotas leidimas yra panaikinamas.
Gyventojo leidimas galioja tik konkrečioje nustatytoje teritorijoje – jis nesuteikia teisės parkuotis nemokamai visoje rinkliavos zonoje, privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse (įskaitant ir JUDU valdomas aikšteles), taip pat ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).
4 žingsniai lengvatai gauti
Norint gauti leidimą reikia užpildyti prašymą JUDU Klientų aptarnavimo centruose arba interneto savitarnoje.
Teikiant prašymą internetu, pirmiausia reikia prisijungti tuomet atlikti šiuos veiksmus:
pasirinkti „Mano leidimai parkavimui / pranešimai“;
paspausti „+pridėti transporto priemonę“;
šalia automobilio valstybinio numerio paspausti „Atlikti veiksmus“ ir „Naujas leidimas“;
pasirinkti „Gyventojų leidimas“.
pasirinkti „Mano leidimai parkavimui / pranešimai“;
paspausti „+pridėti transporto priemonę“;
šalia automobilio valstybinio numerio paspausti „Atlikti veiksmus“ ir „Naujas leidimas“;
pasirinkti „Gyventojų leidimas“.
Pateiktas prašymas išnagrinėjamas kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau nei per 5 darbo dienas. Leidimas pradeda galioti tik atlikus mokėjimą.
Pasikeitus automobiliui galima pakeisti leidime nurodytą automobilio valstybinį numerį (pakeitimus galima atlikti ne dažniau nei kas 7 kalendorines dienas).
Vilniusparkavimasmašinos
Rodyti daugiau žymių