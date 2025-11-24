Pasak jo, aikštelėse stovintys vilkikai vis dar įkalinti, o išvažiuoti iš Baltarusijos gali tik tas sunkiasvoris transportas, kuris įvažiavo į šalį jau po Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės postų atidarymo.
Sako, kad baltarusiai tvarką dar labiau sugriežtino
„Tai netikros naujienos. Niekas nejuda, stovime kaip įkalti visą savaitgalį“, – paklaustas, kiek yra tiesos, kad baltarusiai jau išleidžia vilkikus iš stovėjimo aikštelių, naujienų portalui Lrytas atsako E.Mikėnas.
Anot jo, ir Nacionalinio krizių valdymo centro ir Vyriausybės atstovai jam taip pat siuntė žinutes, kad Baltarusija galiausiai išleidžia vežėjus, tačiau pašnekovas spėja, kad turima galvoje tie vilkikai, kurie įvažiuoja į Baltarusiją po to, kai Lietuva praėjusią savaitę atidarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio postus. Šie vilkikai iš tiesų išleidžiami iš Baltarusijos. Tiesa, dabar ten įvažiuojantys vilkikai turi specialią palydą.
„Juos su nemokama palyda palydi iš Baltarusijos muitinės iki terminalo. Vilkikai išsikrauna, pasikrauna ir laukia kol kiti vežėjai grįš iš Azijos šalių. Atiduoti, pasiimti, perkabinti puspriekabių – nebegalime. Gavome dar griežtesnes sąlygas nei lenkai“, – tikina E.Mikėnas.
„Linavos“ vadovas pabrėžia, kad Baltarusijos stovėjimo aikštelėse stovintys vilkikai toliau laikomi įkaitais, o režimas kartoja tą patį – jie nori kalbėti Užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Turėtos viltys subliuško
Lapkričio 21 d. (penktadienį) ELTAI E.Mikėnas sakė, kad baltarusiai ruošė dokumentus, tvarką, kaip Lietuvos vežėjai turėtų važiuoti, nes iki šiol buvo uždrausta Lietuvos vežėjams važiuoti Baltarusijos teritorijoje. „Mes tik važiuodavome iki terminalo. Dabar kalbama, kad reikia luktelėti, dokumentas ruošiamas“, – teigė E.Mikėnas.
Tačiau nors dokumentai sutvarkyti ir jau buvo vilčių, kad šį savaitgalį ledai pajudės – vilkikai vis dar neišleidžiami iš aikštelių. „Jie laikomi kaip užstatas“, – atsidūsta „Linavos“ vadovas.
Pasak jo, dalis įstrigusių vilkikų vairuotojų yra Baltarusijos piliečiai, turėję leidimą dirbti Lietuvoje, todėl jie tai išvyksta namo, tai grįžta prie vilkikų, o kitų šalių piliečiai vairuotojai – gyvena vilkikuose.
ELTA primena, kad Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš lapkričio 19 į 20 d. ir nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Reaguodama į susiklosčiusią situaciją, Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui penktadienį įteikė protesto notą.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
