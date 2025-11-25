„Volkswagen“ paskelbė netikėtą žinią: nuo šiol visus automobilius galės gaminti tik Kinijoje

Kinijos Hefėjaus mieste įrengtos naujos vokiečių automobilių gamintojos bandymų laboratorijos reiškia, kad kinai dabar gali įsigyti Kinijoje sukonstruotus ir pagamintus „Volkswagen“ automobilius, teigia bendrovė. Tai pirmas kartas jos istorijoje, kai nauji automobiliai gali būti visiškai konstruojami ir gaminami už Vokietijos ribų.
Naujoji Hefėjaus mieste įkurta laboratorija yra vienintelis bendrovės „Volkswagen“ mokslinių tyrimų centras, skirtas išimtinai elektromobiliams, teigia įmonė, be to, jis atliks svarbų vaidmenį eksportuojant automobilius iš Kinijos į Pietryčių Aziją ir Artimuosius Rytus.
„Mes perkeliame savo plėtros galimybes Kinijoje į naują lygį“, – sakė bendrovės „Volkswagen“ padalinio Kinijoje vadovas Ralfas Brandstaetteris.
„Stipriname savo gebėjimą greitai reaguoti į vietos poreikius ir kurti technologijas ten, kur jos bus naudojamos.“
Pastaraisiais metais Vokietijos automobilių gamintojai patiria didelį vietinių konkurentų Kinijoje spaudimą, o dėl prastų rezultatų Kinijoje mažėja ir jų pasaulinės pardavimų apimtys bei pelnas.
Konsultacinės bendrovės „Jato Dynamics“ duomenimis, praėjusiais metais Kinijos automobilių gamintojai užėmė beveik 60 proc. vidaus rinkos, tuo tarpu 2019 m. ši dalis sudarė 35 proc. Vokietijos konkurentai į tai sureagavo perkeldami gamybą į Kiniją, kad galėtų pasimokyti iš vietinių ir geriau patenkinti Kinijos klientų poreikius.
Rugsėjo mėnesį Miuncheno automobilių parodoje bendrovės „Volkswagen“ generalinis direktorius Oliveris Blume‘as žurnalistams sakė, kad gaminti didžiąją dalį automobilių Vokietijoje ir eksportuoti juos į visas pasaulio šalis „nebėra veiksminga“.
„Todėl pasirinkome aiškią Kinijos strategiją – Kinijoje Kinijai, – paaiškino jis. – Tai bus mūsų nauja strategija.“
„Volkswagen“ teigia, kad kai kurie modelių kūrimo etapai Kinijoje gali būti atlikti perpus pigiau nei Europoje, o naujoji gamykla Hefėjuje padės beveik trečdaliu sutrumpinti dabartinio bendrovės „Volkswagen“ automobilių konstravimo ciklo Kinijoje trukmę.