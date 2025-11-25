M. Sinkevičius sienos atidarymo klaida nelaiko: pirminis įspūdis buvo klaidingas

„Negalvoju, kad buvo klaida. Manau, kad premjerė pagrįstai galvojo, kad buvo požymių, kad balionų operacijos rimsta, mažėja“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
„Buvo priimti sprendimai, vėliau tie sprendimai pakeisti, matant, kad situacija rimsta. Vis tik, panašu, kad tas pirminis įspūdis nebuvo visiškai teisingas (...) Gyvename neramiais laikais ir turime dinamiškai veikti, bet nėra taip, kad niekas tuo nesirūpina ir niekas nieko nedaro – daro maksimaliai, ką gali“, – akcentavo jis.
Politiko teigimu, siekiant suvaldyti situaciją, aktyviai dirba ir premjerė Inga Ruginienė, ir Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Tam tikrų priemonių arsenale turime, bet kol kas tas rezultatas nedžiugina“, – kalbėjo socialdemokratas.
Prezidentūros vertinimai priklauso nuo to, ar pavyko suvaldyti situaciją
Pirmadienį prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigė, kad nereikėjo skubėti priimant sprendimą dėl sienos su Baltarusija atidarymo. Pasak jos, prieš atnaujinant pasienio kontrolės punktų veiklą, vertėjo išsireikalauti Minsko, kad į Vilnių nebeskristų balionai ir būtų paleisti vilkikai.
Savo ruožtu socialdemokratų lyderis tikina, kad anksčiau Prezidentūros atstovai palaikė sprendimą atnaujinti pasienio kontrolės punktų veiklą. Todėl M. Sinkevičius mano, kad šios institucijos vertinimus lemia tai, ar pavyko suvaldyti situaciją.
„Mūsų premjerė man minėjo, kad Deividas Matulionis, Prezidentūra, kaip ir palaikė ankstesnį sienos atvėrimą, vėliau mačiau ponios Skaisgirytės pamąstymus, kad gal per anksti. Manau, kad tie vertinimai atsiranda išeinant iš to, ar pavyko situaciją suvaldyti, ar ne. Jeigu nepavyko, tai per anksti, jei būtų pavykę – tai būtų laiku“, – kalbėjo politikas.
Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė.
Kaip skelbta, savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
balionaipasienio kontrolės punktaiBaltarusija
