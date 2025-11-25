Vežėjai Baltarusijoje dalijasi naujausia informacija ir kalba apie nuostolius: „Situacija yra kritinė“

Teigiama, kad šiuo metu tūkstančiai Lietuvos transporto priemonių vis dar yra sulaikytos Baltarusijos institucijų ir laikomos specialiose aikštelėse, už kiekvieną parą skaičiuojant po 120 eurų mokestį. Tai kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos transporto įmonių mokumui ir sektoriaus stabilumui.
„Linava“ pranešime akcentavo, kad įmonės patiria didžiulius finansinius nuostolius.
„Kiekviena prastovos diena vežėjams generuoja tiesioginius nuostolius: negautas pajamas už pervežimus, lizingo įmokas, vairuotojų išlaikymo sąnaudas ir kitus įsipareigojimus. Tuo pat metu Baltarusijos institucijos skaičiuoja neproporcingus ir dažnai nepagrįstus mokesčius už priverstinį transporto laikymą“, – teigė įmonė.
Taip pat buvo aiškinta, kad vežėjams trūksta informacijos, kokiu teisiniu pagrindu transporto priemonės yra laikomos, kokie reikalavimai taikomi jų atsiėmimui ir kiek laiko ši situacija gali tęstis.
„Vežėjams nesuteikiama pakankamai informacijos, o realios galimybės susigrąžinti savo turtą – nėra“, – pridurta komentare.
„Mūsų transporto priemonės laikomos be aiškios teisinės procedūros, už tai kasdien skaičiuojant didelius mokesčius.
Situacija yra kritinė – dalis įmonių gali nebeatlaikyti. Reikalaujame neatidėliotinų Vyriausybės veiksmų nacionaliniu ir ES lygmeniu, kad būtų užtikrintas saugus ir besąlyginis transporto priemonių grąžinimas,“ – akcentavo asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.
Pasak pašnekovo, jau yra ir konkrečių atvejų, kai įmonės, kurių vilkikai įstrigo Baltarusijoje, pradeda likusią savo transporto parko dalį registruoti Latvijoje.
Latvijos vežėjams šiuo metu Baltarusija jokių apribojimų netaiko, todėl tokia registracija leidžia tęsti darbus be didesnių trikdžių.