Vyriausybė – už siūlymą 11 mln. eurų didinti „Kelių priežiūros“ finansavimą

Posėdyje pritarta Susisiekimo ministerijos parengtam projektui.
Anot jo, „Kelių priežiūra“ išreiškė poreikį lėšoms, vykdant valstybinės reikšmės kelių periodinę priežiūrą bei skubius kelių ir jų elementų taisymo darbus.
Teigiama, kad iš papildomų 11 mln. eurų, 5 mln. eurų būtų skirti kelių su asfalto danga pažaidų taisymo darbams, 2 mln. eurų – tiltų ir viadukų periodinės priežiūros darbams ir 4 mln. eurų – kelių su žvyro danga priežiūrai.
Šiuo metu numatytas „Kelių priežiūros“ finansavimas siekia 102,28 mln. eurų.
Šiemet sutaupytas lėšas siūloma skirti „Smiltynės perkėlai“
KPPP sąmatos pakeitimais taip pat siūloma numatomas sutaupyti lėšas, kurių sumą sudaro 560 tūkst. eurų, skirti bendrovės „Smiltynės perkėla“ finansavimo didinimui.
Minėta nepanaudota suma yra iš 336,78 mln. eurų KPPP finansavimo lėšų, skirtų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti.
Numatoma, kad 200 tūkst. eurų iš jai skirtų 1,1 mln. eurų sutaupys Transporto kompentencijų agentūra, 29 tūkst. iš jai skirtų 79 tūkst. eurų sutaupys Centrinė projekų valdymo agentūra, 300 tūkst. iš jai skirtų 700 tūkst. eurų sutaupys Susisiekimo ministerija ir 31 tūkst. iš 318 tūkst. eurų sutaupys Lietuvos trasnporto saugos administracija.
Sutaupytais 560 tūkst. eurų siūloma padidinti „Smiltynės perkėlos“ finansavimą, kuriam šiuo metu numatyta 3,25 mln. eurų. Teigiama, jog lėšos būtų panaudotos perkėlimo keltais į ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti.
Pasak Susisiekimo ministerijos, perkėlimo keltais bilieto kainai kompensuoti 2025 m. iš viso reikės 5,71 mln. eurų, iš kurių 1,91 mln. eurų – skola už 2024 metų perkėlimus.