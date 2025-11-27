Eksperto patarimai, kurie žiemą itin pravers vairuotojams: gali išgelbėti nuo gedimų

Svarbu ne vien padangos, bet ir kilimėliai
Tad, nuo ko vertėtų pradėti automobilio paruošimą žiemos sezonui? Ekspertai sutaria – pirmiausia, reikėtų kritiškai įvertinti padangų būklę. Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos inžinerijos kolegijos docentas dr. Ramūnas Skvireckas sako, kad būtina atkreipti dėmesį į padangų amžių, protektoriaus raštą bei gylį, oro slėgį.
Pradėjus kelionę įšalusiu automobiliu didele problema tampa stiklų rasojimas. Tinkamą matomumą ir suaugmą užtikrina tinkamai veikiantis stiklų apšildymas, apipūtimas oru, todėl svarbu pasirūpinti filtro, esančio salone, pakeitimu.
Prieš žiemą taip pat vertėtų pagalvoti ir apie naujus kilimėlius. Vietoj medžiaginių geriausia rinktis guminius arba plastikinius. Taip yra sumažinamas drėgmės patekimas ant automobilio kiliminių dangų.
„Daugelyje šiuolaikinių automobilių naudojami plastikiniai ar karboniniai apšvietimo žibintų stiklai, kurie dažnai bėgant laikui blunka, todėl prieš žiemą pageidautina atnaujinti jų skaidrumą. Be to, esant sudėtingoms oro sąlygoms labai svarbu ir kuo geresnis matomumas. Tam, kad jį pagerinti reikėtų nepamiršti į automobilį įpilti kokybiško žieminio stiklų plovimo skysčio, pakeisti valytuvų šluoteles“, – pažymi jis.
Eksploatacinių skysčių svarba
Anot R. Skvirecko, ruošiant automobilį žiemai, retas vairuotojas supranta ir eksploatacinių skysčių svarbą: variklio alyva, aušinimo skystis turi būti kokybiški, todėl juos svarbu profilaktiškai keisti. Be to, norint išvengti gedimų, alyvos ir degalų filtrai taip pat turi būti švarūs.
„Vairuotojai retai kreipia dėmesį į stabdžių skysčio keitimą, degalų kokybę ar alyvų atnaujinimą. Mažai kas žino, kad tiek stabdžių skysčiuose, tiek degalų bakuose gali kauptis ar kondensuotis drėgmė, kurioje išsivysto gyvi organizmai – bakterijos. Jos gali sukelti stabdžių sistemos detalių koroziją ar jos užšalimą, esant žemai temperatūrai. Taip pat ir degalų filtrų užsikimšimą ar užšalimą“, – teigia R. Skvireckas.
Anot jo, pakeitus ar atnaujinus variklio alyvą galima žymiai sumažinti šalto variklio detalių trintį variklio paleidimo metu, sutaupyti variklio paleidimo laiko, tausoti akumuliatorių baterijos būklę, puoselėti starterio detalių ar alkūninio veleno bei smagračio ilgaamžiškumą.
„Kai kurių dyzelinių automobilių užvedimo metu, esant šaltam metų laikui, akumuliatorių baterijos energijai atkurti reikia pravažiuoti apie 20 km, tad gyvenant mieste ir važinėjant trumpus atstumus, reikia nepamiršti papildomai įkrauti baterijas. Lygiai taip pat svarbi ir pakaitinimo žvakių būklės diagnostika“, – pasakoja specialistas.
Vertina tvaresnius pasirinkimus
Mokslininkui pritaria ir „Neste Lietuva“ generalinė direktorė Julija Matisonė. Ji pabrėžia, kad vairuotojams žiemą itin svarbu rinktis aukštos kokybės ir šaltajam metų laikui pritaikytus degalus, nes jie užtikrina patikimą variklio veikimą net esant itin žemai temperatūrai ir padeda išvengti rytinio automobilio neužsivedimo ar degalų sistemos užšalimo problemų.
„Neste Lietuva“ vadovės teigimu, žiemos sezonui turi būti pritaikyti ne vien degalai, bet ir langų plovimo skystis. Bendrovė tinklo degalinėse siūlo vairuotojų pamėgtą „Easy Fill“ stiklų ploviklio papildymo paslaugą, leidžiančią papildyti bakelį tiesiai iš kolonėlės – taip ne tik taupomos plastiko atliekos, bet ir pilamas tik toks kiekis skysčio, koks iš tiesų reikalingas. Žieminis stiklų ploviklis yra pritaikytas atšiaurioms orų sąlygoms ir neužšąla iki 25 laipsnių šalčio.
„Analizuodami turimus duomenis pastebime, kad vairuotojai Lietuvoje atsakingai prižiūri savo automobilius ir sąmoningai renkasi oro sąlygoms pritaikytus produktus. Be to, iš nuosekliai augančios paklausos matome, jog galimybė prisipildyti stiklų ploviklio naudojantis savitarna yra patraukli vis didesniam ratui klientų, kuriems rūpi ne tik patogumas, bet ir plastiko atliekų mažinimas“, – sako J. Matisonė.
Kaip su automobilio plovimu?
Kaip teigia R. Skvireckas norint, kad kėbulo būklė ir jo apsauga nuo korozijos būtų kuo geresnė – šaltu metų laiku automobilį reikėtų plauti dažniau nei įprasta.
„Norint, kad automobilis tarnautų kuo ilgiau gali pagelbėti ir kėbulo dugno padengimas antikorozine danga, stiklų apsauginių kosmetinių priemonių naudojimas, durelių ar dangčių sandarinimo gumų išpurškimas silikoniniais skysčiais, durelių spynelių ar vyrių sutepimas alyvomis. Svarbiausia, vairuotojams laikytis reguliarios automobilio priežiūros pagal gamintojo nustatytas tvarkas ir rekomendacijas“, – teigia ekspertas.
Anot jo, nors daugeliui norisi kai kuriuos darbus atlikti patiems – neretai galima praleisti svarbius aspektus, kurie užtikrina automobilio saugumą ir patikimumą. Tad norint sužinoti, ko tiksliai reikia jūsų automobiliui – svarbu profilaktiškai kreiptis į automobilių servisą. Jų specialistai parinks tai, kas individualiai reikalinga jūsų transporto priemonei.