„Linavos“ prezidentas aplankė Baltarusijoje įkalintus vežėjus – pamatyti vaizdai sukrėtė

Šį savaitgalį jis kartu su kelių vežėjų įmonių vadovais vyko į kaimyninę šalį, nors vizitas, kaip pats pripažįsta, buvo rizikingas. Tačiau tik pamačius situaciją vietoje, pasak jo, tampa aišku, kad problema yra gerokai didesnė, nei atrodė iš tolo, skelbiama LINAVA išplatintame pranešime žiniasklaidai.
„Mes negalėjome tiesiog laukti, kol kažkas kitas išspręs šią problemą. Tai mūsų vežėjai, mūsų žmonės, mūsų transportas, todėl ir važiavome. Nors rizika buvo akivaizdi, LINAVA nusprendė imtis atsakomybės ir ieškoti sprendimų vietoje, nes vežėjai negali laukti dar neaišku kiek laiko“, – sako E. Mikėnas.
Reali situacija pasienyje ir automobilių aikštelėje
Į Baltarusiją delegacija pateko per Medininkų pasienio punktą. Lietuvos pusėje – įprastas vaizdas: kilometrais besidriekiančios eilės, 36 valandas laukiantys vilkikai, pavargę vairuotojai. „O tada pravažiuoji kontrolę… ir akyse – tuščia Baltarusijos muitinė. Nė vieno vilkiko. Pareigūnai tik stebi, filmuoja. Visi laukia transporto, kuris neateina“, – pasakoja prezidentas.
Tikrasis vaizdas atsiveria Katlovkos aikštelėje, kur šiuo metu laikoma didžioji dalis Lietuvos transporto priemonių. „Ten stovi maždaug 400 mūsų vilkikų. Vairuotojų beveik nėra. Tylu. Kiekvienas vilkikas – tai įšaldyta įmonės veikla, įšaldyti jos pinigai, darbo vietos, šeimos pajamos“, – sako E. Mikėnas.
Sąlygos pačioje aikštelėje nėra blogos: yra dušai, prekybos vieta, budinčios tarnybos, tačiau tai nekeičia esmės: tūkstančiai Lietuvos įmonių turto čia tiesiog stovi, neaišku – kiek ilgai.
Po keturių mėnesių – konfiskacija
Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacija BAMAP (kaip ir LINAVA, priklauso IRU) Lietuvos delegacijai pateikė skaičius, kurių iki tol nebuvo viešinta. Anot jų, šalyje šiuo metu laikoma apie 1880 Lietuvos vilkikų. Puspriekabių be vilkikų skaičius gali siekti 2500–3000. Dar labiau neraminanti žinia – vietos įstatymai numato, kad transporto priemonės, praleidusios aikštelėje keturis mėnesius, bus konfiskuotos. „Tai reiškia, kad įmonės rizikuoja prarasti savo turtą ne šiaip laikinai, o visam laikui“, – akcentuoja prezidentas.
Minske įvyko oficialus susitikimas su BAMAP atstovais, kuriame buvo pristatyta jų veikla ir aptarta susidariusi situacija, tačiau realios pažangos tai neatnešė. Baltarusijos pusė pakartojo ankstesnę poziciją: galimas viceministrų susitikimas ir teorinė galimybė kalbėti apie aikštelių mokesčių perskaičiavimą, jei atsirastų politinis dialogas.
„Vežėjai iš Baltarusijos taip pat dalyvavo pokalbyje – ir jiems situacija skausminga, bet jie neturi galios priimti jokių sprendimų“, – sako LINAVOS prezidentas. Kelionėje jį lydėjo trys Lietuvos vežėjų vadovai, kurių transportas taip pat įstrigęs Baltarusijoje: Kšyštof Songin, UAB „Sontransa“, Ignas Motiejūnas, UAB „Koldlita“ ir Vitalij Gigevič, UAB „Kelruva“, kuris suteikė mikroautobusą vykimui.
Pamatyti vaizdai sukrėtė
Situacija, anot Mikėno, yra ne tik logistinis chaosas, bet ir gilus emocinis smūgis. „Kai matai šimtus Lietuvos vilkikų, kurie turėtų važiuoti per Europą, vežti krovinius, o vietoj to stovi nežinioje svetimos valstybės aikštelėje, tai neduoda ramybės. Jauti atsakomybę už kiekvieną tą vilkiką, už žmones, kurie juos valdo.“
Grįžtant į Lietuvą – tas pats kontrastas kaip ir atvykstant. Baltarusijos pusė vėl tuščia, o Lietuvos – pilna. Muitinės pamainos vadovas paaiškina: mobilusis rentgenas neveikia, „kažkas jam ten yra“, o pasienio tarnybos pamainos vyresnysis priduria trumpai, bet labai išsamiai: „Muitinė nepriima.“
Atrodo, kad protestai neišvengiami
Pastarosiomis dienomis Mikėnas mato, kad vežėjų įtampa Lietuvoje sparčiai auga. Protestų idėjos kyla tiek tarp LINAVOS narių, tiek tarp nepriklausomų vežėjų. „Jau matau, kad kai kurie pradeda telktis savarankiškai. Tai – suprantama. Mūsų sprendimas organizuoti taikią akciją, atkreipiant valstybės dėmesį ir pakviečiant visuomenę, kad vežėjai būtų suprasti, gali padėti išvengti drastiškų priemonių ir nukreipti energiją konstruktyvia linkme“, – teigia prezidentas.
„Tai ne kažkokie menami vilkikai, tai – realiai stovinčios mūsų transporto priemonės, mažų verslų, šeimų pajamų šaltinis ir realiai patiriami nuostoliai bei tikra rizika prarasti turtą. Mums būtina kuo greičiau surasti veiksmingą kelią, kaip šią situaciją išjudinti ir mes, LINAVA, padarysime viską kas nuo mūsų priklauso“, – reziumuoja E. Mikėnas.