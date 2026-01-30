Žiemišką savaitgalį – dovanėlė vairuotojams: įvažiavimas į Neringą bus nemokamas

Visą dieną šventės lankytojai bus kviečiami dalyvauti edukacinėse veiklose – nuo tinklų mezgimo dirbtuvių iki meninių-edukacinių patyrimų ir kulinarinio paveldo pristatymų.
Pagrindiniai šventės renginiai šeštadienį vyks Naglių gatvėje Nidoje. Tradicines „Stintapūkio“ eitynes su vietos žvejais ir stintų rogėmis lydės vietos folkloro ansambliai „Giedružė“, „Aušrinė“ bei grojantis, šokantis ir žaidžiantis Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“.
Šventės metu vyks žvejybos tradicijų pristatymai, poledinės žvejybos bumbinimo pamokos, pasivažinėjimai ledo rogėmis, šokiai ir liaudiškos muzikos pasirodymai. Dieną vainikuos koncertas-vakaronė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“. Sekmadienį „Agiloje“ vyks pasakų popietė ir kūrybinės dirbtuvės vaikams bei visai šeimai. Tuo pat metu pažinti gintarų kolekciją, papildytą multimedijų vaizdais, kvies Mizgirių gintaro muziejus.
Visą šventinį savaitgalį lankytojų lauks ir žuvies patiekalai – nuo tradicinių stintų iki įmantriausių žuvies valgių. Jų bus galima paragauti kone visose Neringos gyvenvietėse veikiančiose kavinėse ir restoranuose.
Šventės savaitgalį kurorto svečiams bus taikoma ir išskirtinė lengvata – įvažiavimas į Neringą bus nemokamas.