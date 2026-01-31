Įpyko pamatęs automobilį su rusiškais numeriais: „Ilsėtis ir apsipirkti čia atvažiavo?“

Nesuprato, ar mato pažeidimą, ar ne
Į naujienų portalą Lrytas kreipęsis Andrius nustebęs – sausio 19 d. pavakarę užsukęs į vieną iš prekybos centrų apsipirkti, stovėjimo aikštelėje pamatė automobilį su rusiškais valstybiniais numeriais.
„Suprantu, kad jie gali kirsti šalį tranzitu, tačiau vieną kartą rusų automobilį mačiau stovintį prie Kauno marių, kitą jau prie Kauno pilies, dabar – prekybos centre. Ar jie čia ilsėtis, apsipirkti atvažiuoja?“, – piktinasi į redakciją paskambinęs kaunietis.
Jam neaišku, kokiais atvejais į mūsų šalį atvykstantys rusai su savo automobiliais čia gali pabuvoti ilgiau, o kam – privalu išvykti per parą.
Pasidomėjome, ar Andriaus pastebėto automobilio vairuotojas padarė pažeidimą ir kiek automobilių, registruotų Rusijoje, kirto Lietuvą pastaraisiais metais.
Fiksavo daugiau nei tūkstantį pažeidimų
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis primena, kad automobiliai su rusiškais numeriais įvažiuoti į Lietuvą gali tuomet, kai jų vairuotojai per šalį vyksta į Kaliningrado sritį ar iš jos turėdami supaprastinto tranzito dokumentu.
Toks tranzitas per Lietuvos teritoriją negali trukti ilgiau kaip 24 val. Muitinės departamento specialistai priduria, kad vykstant tranzitu transporto priemone turi vykti jos savininkas. Nesant automobilyje savininko – transporto priemonė neįleidžiama į Lietuvą.
„Pernai pasieniečiai fiksavo 1 479 atvejį, susijusį su vykimo turint supaprastinto tranzito dokumentus schemos pažeidimais. Didžioji dauguma šių atvejų buvo susijusi su tranzitu per Lietuvą vykusiais vilkikų vairuotojais, kai jie užtrukdavo ilgiau nei 24 val., pavyzdžiui, dėl laukimo eilėse kirsti kontrolės punktą. Už tai taikoma administracinė atsakomybė, dažniausiai – įspėjimai“, – teigia G.Mišutis.
Žmonės praneša pasieniečiams
Pasiteiravus, ar piliečiai aktyviai pasieniečiams praneša apie Lietuvoje pamatytus automobilius su rusiškais valstybiniais numeriais, VSAT atstovas patikina, kad tokių atvejų nėra daug, tačiau pasitaiko.
„Tikėtina, kad pranešimų gauna ir muitinė, kontroliuojanti sankcijų Rusijai ir Baltarusijai laikymąsi, tarp jų – ir automobilių su šių valstybių numeriais judėjimą per pasienio kontrolės punktus, taip pat policija, vykdanti kontrolės priemones šalies viduje“, – tikina G.Mišutis.
Muitinės departamento pareigūnų pasiteiravus, ar Andriaus minėtas automobilis padarė pažeidimą, jie aiškina, kad šio automobilio savininkas Lietuvoje neužsibuvo.
„Pagal mūsų turimus duomenis nuotraukoje esantis automobilis LR teritorijoje išbuvo apie 7 val., todėl pažeidimo nepadarė. Įvažiavo per Šalčininkų kontrolės punktą, o iš Lietuvos teritorijos išvyko per Kybartų kelio (vyko „Kaliningrado tranzitu“)“, – nurodo muitinės atstovai.
