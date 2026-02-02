Smogus šalčiams degalinėse neveikia vienas įrenginys: paaiškino, kodėl

Socialiniuose tinkluose gyventojai klausia, ar sostinėje dar liko vietų, kur žiemą galima saugiai ir greitai pasitikrinti padangas?
Socialinio tinklo grupėje „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vairuotojas pasidalijo patirtimi, kuri, panašu, šįryt ištiko ne vieną.
Pasak vyro, bandydamas pripūsti padangas jis aplankė net kelias degalines, tačiau visur susidūrė su ta pačia problema – oro kompresoriai neveikė.
„Ar yra Vilniuj bent viena degalinė, kurioj galima oro pripūsti į padangą? Aplankytos gal 5 ir nei vienoje toks dalykas neveikia esant tokiam orui“ – rašė vairuotojas, nurodydamas, kad ieškojo pagalbos Šnipiškių rajone ir aplink jį.
Panašu, kad šaltis išryškino ne tik automobilių technines silpnybes, bet ir miesto infrastruktūros spragas – ypač tada, kai tokios kasdienės paslaugos tampa neprieinamos būtent tada, kai jų labiausiai reikia.
Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys paaiškino, kad šie įrenginiai atjungiami specialiai, kad nesušaltų ir nesprogtų.
„Čia ne gedimai, tai techniniai operatorių sprendimai“, – naujienų portalui Lrytas sakė jis.
Anot V. Šukio, degalinėse oro pūtimo prietaisai atjungiami specialiai, neveikia ir automatinės plovyklos.
„Tokie sprendimai priimami todėl, kad kieme didelis šaltis. Viskas išjungiama prie -10 ir neveikia. O kompresoriai ypatingai, nes juose kaupiasi kondesatas ir jis užšąla, gali susprogti, todėl pasitelkti apsisaugojimo procesai, kad nesusigadintų įranga“, – atkreipė dėmesį jis.
